Los últimos cuatro ganadores del Balones de Oro, sin renovar

Los últimos cuatro nombres en conseguir el galardón del Balón de Oro todavía tienen pendiente resolver su futuro con sus actuales clubes El conjunto azulgrana deberá estar atento para ver si el sueño de traer a Leo de vuelta al Camp Nou puede ser una realidad o no

Tanto el exazulgrana Leo Messi, como Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Karim Benzema, los últimos cuatro nombres en conseguir el galardón del Balón de Oro todavía tienen pendiente resolver su futuro con sus actuales clubes de cara a la próxima temporada, pendientes de su renovación o en posibles salidas en busca de nuevas aventuras.

Más información Más información Pura inspiración

El astro argentino sigue todavía sin saber que va a suceder con su carrera futbolística. Si bien en el PSG están pendientes de una renovación, el exazulgrana lo tiene claro, se decidirá después de disputar el Mundial de Qatar, como bien dijo públicamente: "Después de este Mundial veremos lo que pueda suceder a nivel carrera. Va a depender de como me sienta en lo personal y lo físico".

El FC Barcelona deberá estar atento para ver si el sueño de traer a Leo de vuelta al Camp Nou puede ser una realidad o no.

Por su parte, los madridistas, Modric y Benzema, tienen en sus manos el poder de decisión de su futuro. El Real Madrid no pondrá complicaciones si ambos futbolistas desean continuar vistiendo de blanco, un caso similar a Toni Kroos, también en la misma situación.

Finalmente, Cristiano Ronaldo es el jugador, entre los cuatro, que más incierto tiene su futuro. En verano ya forzó su intento de salida del Manchester United, al no lograr la clasificación para disputar la Champions League en la pasada campaña. El portugués se quedó en Old Trafford a 'regañadientes' y su mala relación con Ten Hag hace ver que seguramente no habrá ninguna renovación y CR7 saldrá al mercado de fichajes tras acabar contrato en Inglaterra.