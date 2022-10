Las mejores frases de la entrevista de Benzema tras ganar el Balón de Oro

"Ha sido la mejor temporada de mi vida", reconoció el francés en una entrevista para el club El delantero del Madrid asegura que no se ve por encima de Zidane o Ronaldo

Karim Benzema concedió una amplia entrevista a los medios oficiales del Real Madrid tras ganar su primer Balón de Oro en la edición de 2022. El delantero internacional francés confiesa que "ha sido la mejor temporada de mi vida" y que con su triunfo en esta edición del prestigioso galardón que organiza 'France Football' "he cumplido los tres sueños que tenía desde pequeño”.

Estas son las mejores frases de la entrevista concedida por Karim Benzema:

El Balón de Oro

“He cumplido los tres sueños que tenía en mi vida: comprar una casa para mi madre, firmar por el Real Madrid porque es el mejor club del mundo y el tercero es el Balón de Oro. Estoy muy orgulloso de mi trabajo”.

Cinco Champions con el Real Madrid

“Es historia porque sabemos lo difícil que es llegar a la final. Ya no digo ganarla, sino llegar. Ganar una Champions es muy complicado, pero cinco es historia. El Real Madrid es un club de historia y por eso es el mejor. Siempre va a ganar el Madrid”.

Zidane y Ronaldo

“No estoy por encima de Zizou y Ronaldo, somos diferentes. Son modelos y no puedo hacer lo que ellos hacían en el campo, pero me ayudan para intentar hacerlo. Nunca voy a estar al nivel de los dos. Ellos han conseguido el Balón de Oro y yo lo acabo de hacer. Pero es complicado llegar a su nivel”.

Su manera de jugar al fútbol

“Es un poquito de todo. Cuando era pequeño, jugaba con personas mayores y mi cabeza tenía que ser más rápida. Tenía que moverme más rápido, tirar más rápido... Eso me ayuda ahora mismo. Mi juego ahora es de un toque. Sé lo que voy a hacer cuando me viene el balón”.

Ancelotti

“Conozco a Ancelotti. Es un gran entrenador y me da mucha confianza. Me deja jugar mi fútbol. Siempre me pide eso para ganar y ser diferencial, pero sin meter presión. Recuerdo un día en su despacho que me preguntó cuántos goles iba a meter. Hizo una apuesta y me dijo: ‘Creo que puedes meter 50 goles’. Como tengo mucha confianza, determinación y ambición, le dije que vale. Es un entrenador que da mucha confianza y deja que hagas lo que quieras en el campo”.

Vestuario

“Es una familia. Jóvenes y veteranos somos iguales. Todo el mundo escucha a los demás. La gente que empieza en el banquillo o está en el campo siempre está lista para jugar. Por eso el año pasado fue muy bonito para nosotros”.

Objetivos

"Empiezo a decir que este año va a ser muy bueno. No mi año como que voy a meter tantos goles o estas cosas. Pero veo al equipo y al entrenador motivados. Eso empuja al equipo, podemos hacer cosas".

Lesión antes del PSG

“Fue un momento para dejar el fútbol y a los compañeros. Cada partido es difícil y sabemos la importancia de cada uno. Tenía pocas dudas, pero necesitaba descansar. Luego me machaqué para regresar pronto porque llegaban los partidos importantes como el de París. Trabajé mucho para llegar con mi equipo en París”.

Mejor momento de la temporada

“En mi regreso contra el PSG estaba al 100%, pero me faltaban cosas en el campo como a todo el equipo. Después de aquello me dije que teníamos que ponernos las pilas. A partir de ahí empezamos a meter goles y a hacer historia. El hat-trick contra el PSG fue un día que recordaré porque ganamos con remontada en una noche mágica en el Bernabéu”.

Remontada contra el PSG

“Disfruté del momento. No puedo contar lo que ocurrió dentro, pero solo puedo decir que puse todo mi esfuerzo y ayudé a mis compañeros. Fue difícil hacerlo porque marqué tres goles a un equipo que podía ganar la Champions”.

Eliminatoria frente al Chelsea

“Contra el Chelsea, me gustaron el primero y el segundo gol. También el tercero. Son tres goles diferentes y muy importantes, pero si tuviera que elegir uno diría que el primer gol por la acción. Todo el mundo toca el balón, en movimiento y es un fútbol que me gusta”.

Esfuerzo en cuartos de final de la Champions

“Estaba muy cansado porque fue un esfuerzo muy importante correr tras un 0-3. Fue un partido muy complicado y con mucha presión. No tenía fuerzas”.

Penalti de Panenka en el Etihad

“Lo tenía que hacer en un partido e intentar hacer otra cosa. Tengo que hacer lo que hacía cuando era pequeño. Hacer cosas como si jugases con tus amigos. Somos profesionales, pero en el fútbol y dentro del campo juego como lo hacía con los amigos. Lo hice porque era un partido muy importante y para que la afición lo tuviese en su cabeza. Era el momento de hacerlo”.

El calor del Santiago Bernabéu

“Estaba en el campo e íbamos 0-1 a favor del City. Y ves que la afición empuja más que nunca. Entonces comenzamos a pensar que lo podíamos hacer. Cuando tienes a tu afición empujándote puedes remontar. Después de eso seguimos y ese es el carácter del Madrid, nunca hay que bajar los brazos. Después del 1-1, escuchamos que habían añadido seis minutos y fuimos hacia delante para ganar el partido. Durante ochenta minutos estábamos casi fuera, pero en una acción pasó algo. Las emociones fueron brutales porque en dos minutos metimos dos goles. Después de eso íbamos a ganar el partido”.

Liga 35

“La Liga es complicada porque son muchos partidos. Fue difícil, pero al final ganamos con muchos puntos de ventaja. ¿Por qué? Porque todos los partidos eran una final. Me gusta meter goles y dar asistencias, pero cuando empieza la temporada no pienso en que tengo que ser pichichi. No lo veo así, pero estoy muy contento porque es un trofeo importante. Hay muchos partidos que fueron importantes. Uno de ellos fue el de Sevilla porque marcamos en el último minuto. Otro también fue aquí contra el Atlético”.