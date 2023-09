El relato de Koke, de exfutbolista a la cárcel por narcotráfico: “No soy Pablo Escobar”

Fue condenador a seis años de prisión por estar al frente de una red de tráfico internacional de cannabis Debutó con el Málaga y militó en las filas del Rayo Vallecano, Sporting de Portugal y Olympique Marsella

El exfutbolista Sergio Contreras mayormente conocido como 'Koke’, debutó con 19 años en Primera con el Málaga, pero también militó en las filas del Rayo Vallecano e incluso dio el salto fuera de España al Sporting de Portugal y Olympique de Marsella. Sin embargo, toda ambición futbolística se truncó al entrar el mundo del narcotráfico en su vida.

El pasado mes de mayo, Koke fue condenado a seis años de prisión tras reconocer él mismo reconociera su liderazgo en una red de tráfico internacional de cannabis. Sustancia que era transportada posteriormente en camiones hacia países europeos. Ahora, el andaluz ha querido relatar en Canal Football Club, de Canal Plus Francia varias anécdotas de su experiencia en la cárcel.

"La vida es un poco complicada. Hay que pagar por estupideces. Necesitamos poner fin a esto lo más rápido posible. Vengo de un barrio de Málaga donde todos mis amigos son amigos de la infancia... Tengo contactos por todas partes, ¡pero no soy Pablo Escobar! Cuando escuchas eso de "traficante internacional" te dices "¿Qué carajo he hecho?", comenta el ex futbolista de 40 años.“Como jugador de fútbol, tienes suerte de ganar mucho dinero. Yo ganaba tal vez un millón de euros al año. En el otro negocio, ganas en dos meses lo que puedes ganar en un año en el fútbol. Pero estás arriesgando tu vida", comparando ambos negocios.

"En Francia, te pueden matar muy rápidamente por eso. Aquí en la cárcel también te pueden matar, pero no tengo miedo. La prisión está abierta para los estúpidos. Voy a volver a prisión, no sé por cuánto tiempo, pero tengo sentencia hasta 2027", comenta mientras disfruta de su libertad condicional. Por último quiso añadir que ser ex jugador no cambia dentro de prisión.