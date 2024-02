Fran González: “Todos esperamos que el 'Depor' vuelva a Primera”

Fran González (Carreira, La Coruña, 1969) es uno de los jugadores más emblemáticos del ‘Superdepor’ y el que más partidos oficiales ha disputado con la zamarra 'blanquiazul' (700). Con 435 partidos en Primera formó parte de un selecto grupo de jugadores, que emergió entre los titanes del fútbol español, para reivindicar los sueños de la entidad coruñesa. En la retina de muchos queda aquella famosa Liga de la 1999-2000, el 'Centenariazo' o la eliminatoria de Champions ante el Milan para alcanzar las semifinales. Fran ‘el del 'Depor’, como le han conocido a lo largo de su carrera, atiende a SPORT para hablar de fútbol y la etapa en el club de su vida, pero más como espectador. Porque reconoce que se centra en disfrutar del fútbol y, sobre todo, valora tener tranquilidad.

Me comentabas que estás viajando bastante, ¿A qué se dedica Fran González hoy en día y con qué disfruta?

Me conformo con ver fútbol y poco más, estar tranquilo. Sobre todo, tener tranquilidad.

Entiendo que te ha venido bien este tiempo, tras tu salida del Deportivo, ¿Cómo han sido estos últimos años? ¿Sentiste algún tipo de presión mientras ostentabas ese cargo de director de fútbol base?

De presión nada, al contrario. Era una satisfacción poder estar con los chavales, disfrutaba mucho, estaba encantado. Lo único es que es un cargo al que tienes que dedicarle mucho tiempo y fines de semana. Se convierte en una vorágine constante de trabajo y no tienes tiempo prácticamente para nada.

Siendo el jugador que más partidos ha completado en la historia del club, y lo que supone para ti, entiendo que no ha sido fácil desvincularse de la entidad.

Cuando sigues cada día entrenamientos y estás tan metido en el fútbol base... Pero es difícil tener el seguimiento que uno tenía antes. Hay fines de semana que te resulta imposible poder verlo y te pilla fuera de viaje. En cierta parte, cuando uno ha trabajado tanto tiempo en la base, siente que tiene la obligación de seguir un poco lo que pasa.

El que fuera capitán del Deportivo de la Coruña, Fran, recogiendo la copa de la Liga 1999-2000 / EFE TORRECILLA

El Deportivo de La Coruña fue tu único club, algo que hoy en día cuesta cada vez más ver por las cantidades que se ofrecen a los jugadores para fichar por otros clubes. Llegaste a rechazar en su momento a Barcelona y Madrid, ¿Estás orgulloso de tu etapa en el ‘Depor’?

Totalmente orgulloso de haber pertenecido al ‘Depor’. Siempre he sido muy feliz y ha sido una etapa muy bonita de mi vida. Hemos conseguido éxitos que jamás uno se hubiera llegado a imaginar. Creo que fue una etapa redonda en todos y cada uno de los sentidos. De no haber pasado todo lo que pasó, a lo mejor te quedas con esas ganas, pero los éxitos que se cosecharon fue algo increíble y de los que estoy muy feliz de haber conseguido. Hoy en día, como se ha abierto todo muchísimo más, claro que es mucho más difícil mantenerse en un único club. Si un equipo no está en su máximo nivel, siempre vienen equipos poderosos que quieren fichar cuando el rendimiento del jugador es alto. También es cierto que cuando estás en equipos tan potentes como Madrid o Barça es complicado mantenerse en la élite.

"No es cuestión de fútbol profesional. Creo que todos estamos esperando que el 'Depor' vuelva a Primera División" Fran González — Exjugador del Deportivo de la Coruña y de la Selección Española

En referencia a aquella etapa, no sé si se te ha quedado la 'espinita' de llegar a conseguir incluso cosas más grandes, como la eliminación en semifinales de Champions ante el Oporto de José Mourinho, que acabaría siendo el campeón.

Fue un momento duro. En las fases previas disfrutamos muchísimo, prueba de ello la eliminatoria ante el Milan. Aquello fue una remontada histórica. Luego, nos encontramos dos equipos muy parejos y sabíamos que la cosa se podía decidir por detalles, como así fue. El ver como se escapa la oportunidad de llegar a la final y de ser campeón… Al final son oportunidades que te pasan por delante y que se escapan como fue en la Liga contra el Valencia, en el último partido. Eso sí que fue una espina, cuando el ‘Depor’ se merecía mucho más y se merecía ganar aquella Liga.

Si te pongo en la tesitura de haber ganado aquella Champions con el ‘Depor’ o un Mundial con España, ¿Con qué te quedas?

Con la Champions. La Champions del ‘Depor’

Los 'blanquiazules' celebran en el partido mítico de Champions League ante el 'todopoderoso' Milan / Champions Journal | Deportivo de La Coruña

Hablabas de las aspiraciones en Liga, supongo que estarás al caso de la irrupción del Girona en la presente temporada, ¿Encuentras alguna similitud entre aquel grupo de jugadores y este equipo de Míchel?

Sí, bueno, que al final un equipo modesto, con un trabajo excepcional de su entrenador está consiguiendo una solidez y juego muy bueno que está siendo clave para colocarse en los puestos altos. La similitud es que ahora está siendo la gran novedad, pero el ‘Depor’ no fue cosa de una única temporada, sino de varias y eso es lo realmente complejo en el mundo del fútbol. En una temporada siempre puede haber un equipo sorpresa. Es complicado mantener a los jugadores cuando vienen clubes potentes a ficharlos y, sobre todo, el grupo humano que se forma. Si un equipo como el Girona consigue como el 'Depor' en esa cantidad de temporadas estar entre los primeros… Eso es algo que está al alcance de muy pocos equipos. De momento, es una magnífica noticia para el mundo del fútbol, que un equipo no tan poderoso consiga lo que está consiguiendo. Es muy bonito de ver y admirable por todo lo que están consiguiendo.

Sobre los jugadores que había en aquel ‘súper' equipo, ¿Quién dirías que era tu mejor aliado y en quién te fijabas como referentes?

Me lo pones difícil. Me llevaba bien con todos. Quizás, porque vivíamos cerca, te diría Djukic y más tarde Djalminha. Me fijaba mucho en los jugadores que llevaban el ‘10’ y que, sobre todo, eran zurdos. Es difícil quedarse con uno. De pequeño mi ídolo era Johan Cruyff. He sido un admirador de Holanda y del Barça. Seguramente fue Cruyff el culpable de mi admiración por ambos equipos.

Precisamente esta admiración con el Barça se contrapone con el famoso precontrato que presuntamente firmaste con el Madrid a finales de los ochenta. Con el paso de los años salieron diferentes versiones sobre ello, ¿Cuál es la historia que hay detrás de todo aquello?

Es una historia interminable. Son cosas que pertenecen al pasado y no hay que darle más vueltas, que cada uno saque sus conclusiones. Ha habido informaciones de todo tipo y por mucho que uno se empeñe en explicarlo, tampoco se va a entender. Era muy joven y ya está. Se cometió un error y luego se subsanó con una venta y por contra también se acordó disputar un Madrid-Deportivo en Málaga. Más o menos así fue todo.

"Muchas veces nos ilusionamos con determinados jugadores y al final hay que tener paciencia y darles tiempo" Fran González — Exjugador del Deportivo de la Coruña y de la Selección Española

A lo largo de tu carrera siempre te han reconocido como Fran el del ‘Depor’ y con el paso de los años, al jugar tu hijo también has pasado a ser el padre de Nico. ¿Cómo llevas esta transición?

Genial, lo llevo con mucho orgullo y me llena de satisfacción. Estoy encantado de que eso ocurra. Ojalá me lo dijesen mucho más.

Están saliendo jugadores muy jóvenes de la cantera, ¿Encontrar el momento ideal es complicado?

Yo no creo que haya momentos. Los momentos son los que son, uno no puede decidir el momento. No hay que darle vueltas.

Tu salida, de tu segunda etapa en el club, fue un tanto agridulce en junio de 2023, ¿Te ves volviendo al ‘Depor’ una vez más?

Tenía mi contrato laboral y decidieron no renovarme. A partir de ahí, si ellos creen que debe ser así, perfecto. Hay que respetar la decisión que tomaron en su momento. Si me dicen hace diez años que hubiera vuelto al ‘Depor’ no me hubiera imaginado que acabaría como director del fútbol base. No sé qué me depara el futuro.

Por otro lado, el Deportivo lleva velocidad de crucero y ha conseguido encadenar una muy buena racha y se encuentra tercero en la clasificación. Imagino que ver de nuevo al ‘Depor’ en el fútbol profesional es una ilusión máxima.

Sí, pero creo que no es cuestión de fútbol profesional. Creo que todos estamos esperando que el 'Depor' vuelva a Primera División. Creo que aquí nos hemos acostumbrado a verlo en Primera y lo disfrutamos mucho. Es muy bonito estar en el fútbol profesional, pero creo que lo que queremos es verlo en lo más alto.

Fran González, ante Reiziger y Puyol en un Deportivo-Barça / Joan Monfort

Saliendo de lo que envuelve al club, ¿Estás al caso de la actualidad de otros clubes como por ejemplo el Barça que comentabas anteriormente? Lamine ha irrumpido brutalmente.

Sí, estoy siguiendo la actualidad de lo que va sucediendo durante la semana con la Champions y Europa League. Al final para eso está la televisión. Evidentemente que estoy al caso. El Barça es una constante de niños con un futuro muy prometedor y a los que les están dando oportunidades. Hay niños que ya están demostrando un nivel realmente alto. Pero lo que digo siempre, esto no ha hecho nada más que comenzar para ellos. Lo difícil al final es consolidarse. Muchas veces nos ilusionamos con determinados jugadores y al final hay que tener paciencia y darles tiempo.

¿Hay algún jugador en especial que te llame la atención?

No, yo destacaría un grupo de jugadores con mucho potencial. También habrá que ver si les respetan las lesiones, un factor muy importante. Esto no ha hecho nada más que comenzar y habrá que ver si son capaces de controlar todas esas emociones y presión de alrededor.