La divertida anécdota de Sergio Rico sobre su accidente con Sergio Ramos

El próximo 5 de enero se estrenará en DAZN una entrevista en profundidad a Sergio Rico. El guardameta sigue su proceso de recuperación tras el grave accidente que sufrió el pasado 28 de mayo. El andaluz salió del hospital hace unos meses después de haber estado 82 días ingresado.

El guardameta de Dos Hermanas sufrió un traumatismo craneoencefálico y tuvo que ser operado de un aneurisma cerebral tras recibir un brutal golpe en el cuello que le propinó un caballo en la romería de El Rocío.

En un avance que ha publicado DAZN, Sergio Rico habla de un sueño que tuvo durante el coma: "Solo recuerdo un sueño. Había dos calles, yo iba en una dirección y veía a mi padre en la otra. Le llamaba '¡Papá, papá!', pero no me respondía. Lo he hablado con amigos que se dedican a la psicología y lo que me han dicho es que todavía no era mi momento".

Otro momento que destaca en el avance es la llamada que mantuvo el portero con Sergio Ramos mientras estaba ingresado en el hospital. "Hice FaceTime con Sergio y le empecé a decir que esta mañana había estado en el supermercado y que me había encontrado a sus padres".

El guardameta sigue en la plantilla del PSG y espera volver a disfrutar del fútbol en 2024 para "volver a sentirme futbolista".