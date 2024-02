El CTA valora positivamente la publicación de los audios del VAR

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha analizado la implementación de las publicaciones de los audios del VAR.

El Presidente del CTA, Luis Medina Cantalejo, ha destacado que después de 5 jornadas publicándolos "es algo interesante, nada extraordinario, pero sí es positivo para que todo el mundo sepa cómo trabajamos, al margen de que estén o no de acuerdo con las decisiones tomadas".

También ha dado su opinión el Director del Proyecto VAR, Carlos Clos Gómez. Ha afirmado que el nivel de intervención del VAR no ha variado tras la publicación de los audios: "Hemos visto que la media son tres por jornada, una media superior a la previa. Están más cómodos que en los primeros partidos. Vamos a seguir trabajando porque hay un camino de progreso." Ha añadido que no hay ningún miedo por parte de los árbitros en intervenir, pese a saber que se publicarán sus conversaciones: "El miedo a que los árbitros se pensaran en llamar o no en caso de duda no se ha cumplido."

Las valoraciones se han hecho durante el seminario que realiza del Comité Técnico de Árbitros de la RFEF con los árbitros de Primera y Segunda.