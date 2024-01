Medina Cantalejo: "¿Xavi? Cuando se traspasa una línea, hay que actuar"

Luis Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros, concedió una entrevista al programa 'El Partidazo' de la Cadena COPE donde habló de las continuas polémicas árbitrales de Xavi Hernández con el estamento. El andaluz no quiso personificar en Xavi, pero habló de cómo deben actuar los técnicos en el banquillo.

Respecto a las protestas arbitrales, Medina Cantalejo comentó que "el comportamiento de los entrenamientos debe ser otro. Llegamos a un acuerdo con el comité de entrenadores para flexibilizar, dar primero un aviso y si la línea se sobrepasa, el árbitro actuar con contundencia".

Medina Cantalejo dijo que el CTA pide a sus colegiados que no sean condescendientes cuando un entrenador se exceda en un banquillo.

Otro asunto polémico es la sanción de cuatro partidos a David López, quien acusó al árbitro Ortiz Arias de haberle insultado en el transcurso del Girona-Almería. Medina Cantalejo puntualizó que "no me gusta que sancionen al jugador" y explicó que "cuando me enteré de lo ocurrido, llamé a Undiano Mallenco y Clos Gómez para que escucharan lo que ha habido y aquello parecía ensayado por la educación con que se trataron".

David López

Tras las declaraciones de David López, en el CTA "tuvimos que actuar, escribimos al Girona para darles la oportunidad de escuchar los audios, no contestaron, los llamamos por teléfono y luego es el Comité de Competición quien debe actuar. En eso no entramos".

Medina Cantalejo fue tajante cuando afirmó que "si el árbitro hubiera insultado a David López, este árbitro hubiera sido expulsado de la competición”.

En cuanto a los vídeos de Real Madrid Televisión indicó que “no me interesa mucho lo que publican" y que entendían que la designación de Alberola Rojas para el derbi de la Supercopa era acertado tras realizar un análisis profundo. Eso sí, Medina Cantalejo dijo que dejaba en manos "del departamento jurídico" si se debe actuar.

