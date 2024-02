Campaña dice adiós al Levante con lágrimas “sinceras y de rabia” y espera volver "pronto"

El centrocampista sevillano José Campaña se despidió este miércoles del Levante, club en el que estuvo desde 2016 hasta que confirmó este miércoles su fichaje por la UD Las Palmas, y aseguró que espera regresar “pronto” al club valenciano y que se va entre lágrimas “sinceras y de rabia”.

En un mensaje escrito en sus redes sociales, Campaña, que se entrenaba con el Levante pese a no tener contrato desde junio de 2023 al estar recuperándose de una grave lesión de rodilla, aseguró que “siempre” será un “granota más” y que desde Las Palmas apoyará al Levante en su objetivo de ascender a Primera División.

“Todos juntos lograremos el objetivo. Y sí me incluyo porque aunque me toque seguir esta aventura lejos de aquí siempre os sentiré cerca y siempre seré un granota más. Toda la suerte del mundo y como que no sea un adiós, sino un hasta luego y nuestros caminos vuelvan a unirse pronto. Mis lágrimas son sinceras y de rabia”, indicó el sevillano. El excentrocampista del Levante admitió haber tenido “encontronazos” con la afición levantinista en estas siete últimas temporadas, pero puntualizó que “ni mucho menos” tuvo la intención de “herir o molestar a nadie”

José Campaña se lamenta en un partido con el Levante / EFE

“Yo me quedo con los mejores momentos, con como sois realmente, una afición que sufre por su escudo y que quiere verlo en todo lo alto como es normal. Daros las gracias por estar en las buenas y en las malas con el equipo, por alentarnos en cada partido lejos y cerca del Ciutat de Valencia. No quiero que dejéis de hacerlo, de apoyar y creer en el grupo que hay ahora mismo”, escribió Campaña en su mensaje de despedida.

Campaña, que este miércoles firmó con el club canario hasta final de temporada con la posibilidad de ampliar un año más su vinculación, agradeció en su despedida el apoyo de todos los compañeros, entrenadores, directivos y trabajadores del Levante con los que ha coincidido en su estancia en Valencia.

“Gracias a todos por mantener cada año el vestuario como una familia, por hacerme disfrutar cada uno de vosotros y con vosotros, gracias por darme la oportunidad más bonita y el sueño de poder debutar con selección española y representar a mi país. Sin todos vosotros no hubiese sido posible”, resumió.