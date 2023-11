Lo que necesita el Barça para pasar a la Final Four

El equipo de Jesús Velasco depende de sí mismo para avanzar a la Final Four Tras el empate en el primer partido contra el Feldi Eboli (2-2) y la contundente victoria ante el Etoile Lavalloise (0-7), se jugarán el pase contra el Riga

A falta de solo una jornada para cerrar la Fase Elite de la Champions League 2023-24, el FC Barcelona depende de sí mismo para certificar su clasificación para la Final Four, un paso que no pudo dar en las edición anterior.

El equipo de Jesús Velasco solo tiene una opción para avanzar a la fase definitiva de la Champions League. Será equipo de la Final Four si gana este sábado al Riga FC (16.00 horas). En este caso, el FC Barcelona sumaría 7 puntos, uno más que el conjutno letón y no tendría que parar a hacer cábalas númericas pese a que tiene el goal average muy a su favor después del 0-7 conseguido ante el Etoile Lavalloise. En la primera jornada, el conjunto culé no pudo pasar del empate (2-2) ante el Feldi Eboli, el campeón italiano.

El próximo rival de los blaugranas es el Riga FC de Ricardinho. El conjunto letón es un hueso duro de roer, y hasta la fecha ha ganado sus dos duelos anteriores, sumando el pleno de victorias, ante el Etoile Lavalloise (4-5) y el Feldi Eboli (5-4). Ante el Barça se jugarán su futuro europeo, pero tienen la ventaja de que a ellos, el empate les serviría para ser equipo de la Final Four.