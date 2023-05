Carlos Ortiz anuncia su retirada del fútbol

El cierre azulgrana cuelga las botas a los 39 años de edad Fichó por el FC Barcelona en 2021 pero pasó gran parte de su carrera en Inter Movistar, donde es una leyenda

Carlos Ortiz ha anunciado definitivamente su retirada del fútbol profesional. El cierre del FC Barcelona cuelga las botas después de más de 15 años en la élite, siendo considerado toda una leyenda de la selección española y de Inter Movistar.

El futbolista madrileño es considerado uno de los mejores cierres de los últimos años, y ostenta el récord de ser el jugador con más partidos disputados en la selección española, con cuatro europeos ganados en su carrera como internacional.

Ortiz es un viejo conocido de la liga española. Se unió al conjunto azulgrana en verano de 2021 procedente del ACCS francés. Su llegada coincidió con el cambio de entrenador, pues fue Jesús Velasco, quien había sido su técnico durante más de 10 años, quien aterrizó a la vez en el Palau Blaugrana.

👋 Una llegenda que se’n va a final de temporada. Et trobarem molt a faltar, @ortiz23futsal!https://t.co/XXNd7jF2d4 — Barça Futbol Sala (@FCBfutbolsala) 16 de mayo de 2023

Jugó en Inter Movistar entre 2008 y 2020, donde levantó 20 títulos de entre los que destacan tres Champions y seis ligas de forma consecutiva. Esta temporada ha disputado un total de 27 partidos con el conjunto azulgrana, con tres goles en su registro.

Este ha sido su mensaje de despedida:

Ha llegado el momento de comunicaros que esta será mi última temporada como jugador profesional de fútbol sala.

Puede que algunos penséis que ésta ha sido una decisión difícil o que es un momento triste para mí, pero la verdad es que la tomo con la convicción y la satisfacción de alguien que ha cumplido todos los sueños que tenía cuando era tan solo un niño jugando en el patio de Corazonistas.

Me despido como dice la canción: “he reído, he llorado, he perdido, he ganado, he sufrido, he cantado, he gritado, he soñado… pero sobre todo, ¡He sido feliz, muy feliz!

¡¡¡Gracias Futbol Sala!!!