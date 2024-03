El Barça se queja del arbitraje de la final de la Copa de España

En una final para la historia por su épica, el Barça se proclamó campeón este domingo de la Copa de España contra ElPozo Murcia. El equipo azulgrana conquistó el Palacio de los Deportes de Cartagena en un partido que estuvo cargado de polémica arbitral que perjudicó gravemente a los de Jesús Velasco.

Los azulgranas reclamaron con indignación una inverosímil expulsión a Pito que decantó el partido en los instantes finales. El colegiado apreció que el brasileño había cortado, supuestamente, un balón con el brazo que claramente había rebotado en el rostro del jugador. Cordero Gallardo no quiso ni siquiera revisar las imágenes en el monitor, una decisión increíble que no respondió a ninguna lógica posible.

El Barça estalla por el arbitraje

El Barça se supo recomponer de manera heroica contra todo y contra todos para acabar conquistando una épica Copa de España, aunque el ambiente seguía muy caldeado por las decisiones arbitrales durante todo el encuentro. El equipo aprovechó las entrevistas posteriores al partido para expresar su malestar.

El primero en valorar la actuación del colegiado fue Catela, el gran protagonista en clave azulgrana: "Ha salido todo bien, hemos luchado. El equipo ha luchado de manera impresionante. La expulsión que la he visto, no es, pero bueno. Hemos seguido remando, dar la enhorabuena al equipo. Estoy muy feliz".

Unos instantes después, el propio Pito reclamaba que el árbitro no hubiese acudido a revisar la acción para poder verla de nuevo: "Merecíamos ganar. Creo que tiene que mirar el VAR, tiene un soporte. Ganamos, ahora hay que celebrar", explicó.

Las rajadas no fueron nada en comparación con las incendiarias declaraciones posteriores de Jordi Torras, director deportivo del equipo azulgrana: "Después de la primera parte, me he cagado en la madre de los jugadores por su actitud, el carácter. Es surrealista lo que ha pasado esta tarde en la pista, no lo digo por los jugadores, sino por el tema arbitral. Lo digo delante de la cámara, es una puta vergüenza, estoy cabreado. Hemos ganado, pero tengo que decirlo, podríamos haber ganado o perdido, pero he de decirlo. Me quedo tranquilo, estoy orgulloso del equipo".

Jesús Velasco también valoró posteriormente la polémica arbitral: "Vale mucho, el título más difícil que he ganado en mi carrera. En la situación en la que estamos... Sobre la polémica, lo que creo es que si tiene dudas, míralo a la cámara y ya está. Tiene que mirarlo, pero es así, ya está".

El lesionado Ferrao, que estuvo atento de cómo su equipo conquistaba el campeonato copero, también expresó su malestar en redes sociales: "Independientemente de ganar o perder... El error es humano, nosotros deportistas fallamos muchas veces y somos castigados, ¿por qué los árbitros no? He dicho el error es humano, lo que no es, es el aire de superioridad", explicaba.