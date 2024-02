Thomas Hitzlsperger: "La homosexualidad es un tema tabú en el fútbol profesional"

Thomas Hitzlsperger, hasta la fecha el único futbolista alemán en hacer pública su homosexualidad, será uno de los protagonistas del documental 'El último tabú' que tratará sobre un tema que sigue siendo tabú en el fútbol masculino. El jugador repasa ahora en 'Bild' su experiencia como jugador en una entrevista donde explica sus motivos para hacer pública su vida privada.

El alemán hizo conocida su homosexualidad una vez finalizada su carrera, una decisión valiente como pocas que reconoce que tomó con mucha preocupación: "Quiero dejar claro a otras personas que una experiencia así no es necesariamente tan mala como uno podría imaginar. En ese momento también estaba preocupado de cómo cambiaría mi vida como resultado de este paso. Pero me di cuenta de que esto era casi completamente infundado. Por eso desde entonces he querido animar a otros", explica.

Hitzlsperger reflexiona sobre los motivos por los que esperó a retirarse como futbolista para hacer pública su homosexualidad: "Necesitaba tiempo para tener la confianza suficiente para manejar la atención. No es que no me hubiera gustado hacerlo antes. Tenía curiosidad por saber cómo habría sido volver al vestuario o pisar el campo por primera vez después. Quién sabe si no habría causado algún daño si hubiera seguido mi primer impulso en 2012, cuando mi abogado me desaconsejó salir del armario...", recuerda.

A pesar de que solamente haya siete jugadores descubiertos en el fútbol profesional en todo el mundo, el alemán se muestra esperanzado: "Mi saldo de los últimos diez años no es negativo. Los clubes, por ejemplo, ahora tienen mucho más claro su posicionamiento. La diversidad está recibiendo mucha más atención y discusión pública. En la Primera y Segunda Bundesliga, casi todos los clubes tienen al menos un club de fans de gays y lesbianas. Realmente no se puede negar el progreso. Por lo tanto, parece que los homosexuales en general temen la exclusión y la discriminación en nuestra sociedad, no solo en el fútbol profesional", reconoce.

El alemán ha recordado al jugador checo Jakub Jankto, que juega en la Serie A de Italia y también es protagonista de “El último tabú”: "Publicó un vídeo el año pasado y apenas ha comentado sobre el tema desde entonces. El mensaje ya salió, pero lo único que quiere hacer es jugar al fútbol. Así funciona, nadie está obligado a dar información todo el tiempo. En cuanto a posibles preocupaciones, solo puedo suponer lo que tenía en mente en ese momento", concluye.