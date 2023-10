Jakub Jankto: "El fútbol es aún un poco homofóbico"

El que fuera jugador del Getafe anunció públicamente su homosexualidad hace escasos meses El checo, hoy en el Cagliari italiano, señala que ser gay "no es algo que se vea como normal en el fútbol profesional"

Jakub Jankto, futbolista del Cagliari italiano que se declaró gay en febrero, aseguró que el fútbol aún es "un poco homofóbico", pero que abrirse al mundo le ha ayudado a jugar sin esconderse y sin tener miedo.

Jankto, que jugó media temporada en el Getafe, se convirtió en el primer futbolista profesional e internacional con una selección -República Checa- en declararse gay.

"Tenía 13 o 14 años cuando me di cuenta de algo que era diferente. Cuando eres un niño no piensas mucho en ello, pero cuando intenté tener mi primera relación con una novia, no era como con un chico", aseguró el checo en la BBC.

"Entonces empecé en el fútbol profesional y no es algo que se vea como normal, el fútbol es aún un poco homofóbico, creo", añadió.

"Recuerdo que con 18 o 19 años estaba en el vestuario junto a otros chicos y no quería abrir mis mensajes en Whatsapp, porque tenía miedo de que alguien viera algún mensaje o alguna foto de otro hombre".

Además de en el Getafe y el Cagliari, Jankto pasó por el Sparta de Praga, el Udinese, la Sampdoria y el Ascoli, mientras que en la selección checa ha disputado 45 encuentros y ha marcado cuatro tantos.

"No estaba asustado cuando lo hice", recordó Jankto sobre su anuncio en febrero. "Fue un momento muy importante para mí, pero después de seis o siete meses, no puedo decir que fuera un error. Si pudiera hacerlo de nuevo, lo haría, porque me ayudó y ayudó a mucha gente. Fue un momento muy importante para todos los futbolistas y muchos me escribieron para darme las gracias".

"Creo que sentó un ejemplo muy positivo para todo el mundo y ahora estoy muy feliz de poder jugar sin esconderme o sin tener miedo. Solo quiero seguir como si nada hubiera pasado y eso es muy bueno", agregó el checo.