Rashford evita otra debacle del Manchester United

El delantero inglés, suplente en el inicio de partido, anotó dos de los tantos de los 'Red Devils' Karim Ansarifard abrió la cuenta, poniendo por delante al conjunto chipriota

El técnico Erik Ten Haag tuvo que recurrir a Marcus Rashford, suplente al inicio del partido disputado en el Neo GSP Stadium de Nicosia, para enderezar el enfrentamiento contra el Omonia chipriota que al final sacó adelante el Manchester United por 2-3 para mantener sus aspiraciones en la Liga Europa.

FICHA TÉCNICA Europa League OMO 2 ________________ 3 MAU ALINEACIONES Omonia Nicosia Fabiano; Matthews, Miletic (Bezus, 82’), Yuste, Lang, Lecjaks; Diskerud (Panagiotou, 72’), Charalampous, Barker (Papoullis, 61’); Bruno (Loizou, 72’), Ansarifard (Kakoullis, 61’), Manchester United De Gea, Dalot, Lindelof, Lisandro Martínez, Malacia (Shaw, 46’); Casemiro (McTominay, 82’), Eriksen; Antony (Fred), Fernandes (Martial, 61’), Sancho (Rashford, 46’); Cristiano Ronaldo. Goles 1-0 M. 34 Ansarifard. 1-1 M. 53 Rashford. 1-2 M. 63 Martial. 1-3 M. 84 Rashford. 2-3 M. 85 Panagiotou. Árbitro Pinheiro (Portugal). TA: Charalampous (62’), Kakoullis/Martínez (87’), Shaw (90+5’). Estadio Neo GSP Stadium.

El United, afectado aún por la sonrojante goleada encajada contra el Manchester City en la Premier (6-3), afrontó su retorno a la competición continental con Cristiano Ronaldo y el brasileño Casemiro en su once titular.

Aún así, alcanzó el descanso con el marcador en contra porque en el minuto 34 Karim Ansarifard a pase del brasileño Bruno batió a David De Gea y puso por delante al representante chipriota.

La entrada de Rashford al campo, en el lugar de Jadon Sancho, reactivó a los reds. Rashford fue el que igualó en el minuto 53 y diez después asistió a Anthony Martial para poner por delante al equipo inglés.

Marcus Rashford sentenció el choque a seis del final cuando marcó su segundo tanto, el tercero del Manchester united, tras recibir un balón de Cristiano Ronaldo.

No acabó tranquilo el choque el United que un minuto después encajó otro tanto. Una jugada de Andronikos Kakoullis fue culminada por Niklas Panagiotou que puso el 2-3 con diez minutos aún por jugar.

Resistió el Manchester que salió de Nicosia con los tres puntos para asentarse en el segundo lugar del Grupo E, por detrás de la Real Sociedad que ganó en Moldavia al Sheriff.