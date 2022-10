Cristiano Ronaldo, sin ofertas, apunta a quedarse en el Manchester United

El United confía que el portugués se quedará en Mánchester en enero El contrato de Ronaldo finaliza en junio de 2023 y en enero es libre para negociar con los clubes una posible salida de Mánchester

Cristiano Ronaldo apunta a quedarse en Mánchester el próximo mes de enero. El United confía en que el portugués permanezca en el club. El contrato de Ronaldo finaliza en junio de 2023, y puede negociar con otros clubes para su fichaje. Según se informa en el Daily Mail, el portugués no tiene ofertas.

El delantero ha tenido un mal comienzo de temporada. Ha anotado tan solo un gol, y desde los 11 metros, contra el Sheriff Tiraspol en la Europa League.

En la Premier League, tras seis partidos de liga, no ha sumado al marcador ni ha dado asistencias. Ha disputado una media de 35 minutos. Marcus Rashford le ha arrebatado el sitio en la delantera del United.

🇵🇹 @Cristiano scored our last #UEL goal, but who will get our next? 💪



Have your say in United Predictions 📲👇#MUFC