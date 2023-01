Rudi García sobre Cristiano: "No pondrá fin a su carrera en el Al Nasr, sino que regresará a Europa"

El técnico del Al Nassr, Rudi García, no duda de que Cristiano Ronaldo no finalizará su carrera deportiva en Arabia Saudí Pese a descartar su continuidad en el primer nivel del panorama futbolístico, Cristiano no pierde su ambición de seguir ganando

El técnico del Al Nassr, Rudi García, no duda de que Cristiano Ronaldo no finalizará su carrera deportiva en Arabia Saudí, sino que el astro portugués volverá con su fútbol a Europa.

“Cristiano Ronaldo es una incorporación positiva, ya que ayuda a dispersar a los defensores. Es uno de los mejores jugadores del mundo. No terminará su carrera en el Al Nassr, volverá a Europa...” declaró el entrenador tras la eliminación de su equipo ante el Al Ittihad en las semifinales de la Supercopa de Arabia.

Pese a descartar su continuidad en el primer nivel del panorama futbolístico, Cristiano no pierde su ambición de seguir ganando. "Estoy muy emocionado de unirme a mis compañeros de equipo para ayudar al equipo a lograr más éxitos” afirmaba el portugués. Ahora, la Supercopa de Arabia significó el primer batacazo del portugués en su nueva etapa, en la que lleva 0 goles en 2 partidos.