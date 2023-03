Ramos despide a Özil con la foto con la que retó a Mourinho

El defensa del PSG mandó un mensaje al exjugador blanco, que hoy se ha retirado, y recordó la icónica foto contra el Dépor en 2012 Mourinho cambió a Özil en el descanso y Ramos, que tenía una guerra abierta con el técnico luso, se puso la camiseta de Özil por debajo

Sergio Ramos se ha querido despedir de su amigo Mesut Özil, que este miércoles ha anunciado que se retiraba del fútbol. El defensa del PSG ha escrito en sus redes sociales y lo ha hecho añadiendo, entre otras, una de las fotos más icónicas de su etapa en el Real Madrid.

En un Real Madrid - Deportivo de la Coruña de la 2012/13, Jose Mourinho sustituyó al descanso al internacional alemán, una decisión que dejó bastante señalado al futbolista. Ramos, que en ese momento ya tenía mala relación con el técnico luso, le desafió poniéndose por debajo de su camiseta la del '10' madridista.

Brother, el fútbol te da las gracias por tu fútbol. Mucha magia en tus botas. 🪄 Disfruta, vive y nos vemos pronto. 😍😘

Brother, football thanks you for your football. Magic in your boots. 🪄 Enjoy, live and see you soon. 😍😘 @M10 pic.twitter.com/5tdw9GmPkg