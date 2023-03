El 'palo' de Luis de la Fuente a Sergio Ramos

El seleccionador español quiso zanjar la polémica por la no presencia del central de Camas, pero le mandó un 'recado' "Era una conversación privada, tengo por costumbre no airear las conversaciones privadas", indicó Luis de la Fuente

Estaba claro que en la rueda de prensa tras anunciar la nueva lista de convocados de la Selección a Luis de la Fuente le iban a preguntar por el tema, pero no que todas y cada una de las primeras preguntas fueran por esa conversación entre él y Sergio Ramos en el que el seleccionador le dejaba claro que no iba a volver a la Selección. Cansado del asunto, De la Fuente quiso zanjar el tema y, de paso, le lanzó un 'dardo' al de Camas, asegurando que él no iba a airear conversaciones privadas como sí hizo Ramos en su comunicado.

"Responderé por dejar zanjado el tema: era una conversación privada, tengo por costumbre no airear las conversaciones privadas. Es un proyecto nuevo, por un grupo nuevo y apuesto por ellos. No hay nada más. Llamo a jugadores que nos dan los mejores registros, la mejor versatilidad, todas las posibilidades... estamos contentísimos con los centrales", indicó el seleccionador.

Sobre la conversación con Ramos, Luis de la Fuente aseveró que "no fue una llamada, fue una videollamada y nos dijimos lo que teníamos que decirnos. Referente a la carta, se explica bien y el contenido de nuestra conversación es privada".

Por último, acerca de los motivos de la no llamada a Sergio Ramos a esta selección, Luis de la Fuente insistió que "nunca he hablado de un tema de edad. El que lo haya dicho no dice la verdad. Y segundo el que expone que se despide de la selección por una carta es Sergio Ramos. Es que si vamos a hablar toda de este tema toda la rueda de prensa, yo creo que los aficionados quieren saber de los otros jugadores. ¿Quién es el máximo responsable ahora? Yo, pues la decisión de Ramos es mía".