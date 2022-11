Rafaela Pimienta, heredera de Raiola: "La bomba será Xavi Simons"

Tras 23 años al lado de Mino Raiola, Rafaela Pimienta asumió el control tras el fallecimiento del famoso agente Representa a jugadores de la talla de Haaland, Ibrahimovic o Pogba, entre muchísimas otras estrellas

Rafaela Pimienta, mano derecha de Mino Raiola durante 23 años, asumió el control de la representación de grandes estrellas como Haaland, Pogba o Ibrahimovic tras el fallecimiento del agente a los 54 años. La abogada brasileña atendió a 'MARCA' para repasar la actualidad del deporte rey y hablar de su nueva etapa.

"Hoy todo el mundo me respeta"

Sobre si tuvo problemas en mundo del fútbol por ser mujer, Rafaela reconoció que "hoy ya no tengo ese problema, pero cuando empezamos sí". La abogada brasileña explicó que "Mino y yo éramos una agencia muy pequeña. Él venía de Holanda y yo de Brasil y mujer. Viví muchos problemas, pero hoy tengo que decir que todo el mundo me respeta".

"Los jugadores notan la falta de Mino"

La heredera del agente, que falleció el pasado 30 de abril a los 54 años, mostró el vacío que dejó su pérdida. "Vivíamos en un universo muy de Mino. Era un punto de referencia enorme. Para todos nosotros ha sido muy difícil. Los jugadores han sentido y sienten la falta de Mino y yo también. Juntos afrontamos esta ausencia".

"Pogba es un profesional"

Pimienta también habló del futbolista de la Juventus, otra de las estrellas que representa: "Es un luchador, un hombre con mucho carácter. Es muy serio. Sabe lo que puede y no puede hacer. Es una persona muy abierta, le gusta bailar. Es un profesional serio al máximo. Para él es una responsabilidad el compromiso que la Juve ha tenido con él".

"Sobre Haaland, no puedo decir nada"

La abogada brasileña confesó que "la carrera de Haaland está estructurada" pero no quiso hablar sobre la supuesta cláusula de salida del Manchester City: "tienes que hacer la pregunta y es interesante, pero no decimos nada. Como abogada, sé que no puedo decir nada, pero también sé que si no lo digo, lo van a decir".

"La bomba para mí es Xavi Simons"

Tras ser preguntada sobre un futbolista que pueda romper el mercado más temprano que tarde, Pimienta aseguró que, para ella, "la bomba es Xavi Simons". La abogada brasileña destaca que "ya está con la absoluta de Países Bajos y se lo merece" y reconoce que no se imaginaba que el ex azulgrana pudiera llegar al Mundial.