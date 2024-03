El primer fichaje del United de la 'era Ratcliffe'

Jim Ratcliffe, propietario minoritario del Manchester United que llegó al club inglés a inicios de año, se ha convertido en uno de los grandes protagonistas en lo que a dirección deportiva se refiere. El empresario estará muy presente el mercado de verano y ya tiene su primer objetivo.

Ratcliffe sabe que el gran reto que tiene en club durante el próximo mercado de verano es rejuvenecer la plantilla y darle al técnico jugadores que tengan una gran trayectoria en un futuro en el club. De esta manera, busca construir un proyecto a largo plazo con jugadores jóvenes para que sean pilares fundamentales del club en los próximos años.

Erik Ten Hag trabaja codo con codo con la dirección deportiva y ha pedido reforzar la zona defensiva. El gran objetivo en el que ya trabajan los 'red devils' para mejorar la zaga es la de Aaron Anselmino. Con tan solo 18 años, el joven central de Boca Juniors ya ha despertado el interés de diferentes clubes europeos. Uno de ellos es el Manchester United. Según apunta TyC Sports, la dirección deportiva y Ratcliffe consideran fichar al jugador revelación argentino y activar su cláusula de rescisión de 17 millones de libras.

"Solo pienso en Boca"

El argentino, sabedor del interés de clubes como el Manchester United, solo se centra en Boca y no quiere especular sobre su futuro. El jugador fue preguntado por su situación y afirmó que quiere seguir en el Argentina: "La verdad que yo no se nada, no se habló nada personalmente conmigo de equipos de afuera. Solo pienso en Boca. Yo tengo mi cabeza en Boca, quiero seguir jugando aquí y ganar títulos".

El joven central argentino gusta, y mucho, tanto a Jim Ratcliffe como a Erik Ten Hag. Sin duda, será uno de los grandes nombres del próximo mercado de verano.