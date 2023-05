La política acaba con la dupla Romário-Bebeto

El binomio que levantó el Mundial ‘94 con Brasil han cruzado duras palabras por culpa de sus distintas ideologías El ex del Barça llamó “traidor” al ex del Dépor, que replicó: “Se está esclerotizando. Es viejo y egoísta”

Lo que pasa en el campo se queda en el campo... pero lo que pasa en política parece que no. Romário y Bebeto, dupla icónica que ganó con Brasil la Copa del Mundo de 1994, están enemistados debido a sus distintas ideologías políticas. En las últimas horas ha habido cruces de acusaciones que demuestran que toda la complicidad que tenían sobre el verde y la amistad que les unía ya es papel mojado.

Disparó primero el exjugador del Barça y Valencia. Fue entrevistado en el podcast ‘Cheguei’ y admitió que su relación ha cambiado totalmente. “Bebeto es un traidor. Me traicionó en la política. Saltó de rama. Hay cosas en la vida que me llevo para siempre, dentro y fuera de la política. Veo eso todos los días, pero cuando pasa con un tipo con el que conviviste y tienes una relación de amistad es triste. Desafortunadamente es así”, apuntó Romário.

La réplica no tardó en llegar. En declaraciones a ‘UOL’, el ex del Dépor y Sevilla no se cortó la lengua. “¿Quién es él para llamarme traidor? Se está haciendo viejo y creo que se está esclerotizando, diciendo muchas tonterías. Tengo una carrera íntegra en el futbol y en la política, nunca me he visto envuelto en polémicas. No puedo decir lo mismo de él, es un egoísta, siempre pensó en sí mismo”, indicó Bebeto. “Nadie hace nada solo. El fútbol y la política se hacen de forma colectiva y Romário es un individualista”, finalizó la pulla de su ya examigo.

El motivo de separación de ambos ha sido la distinta inclinación política. Romário, que ha sido reelegido senador, apoya al líder ultraderechista y expresidente Jair Bolsonaro mientras Bebeto, que intentó ser diputado en tres legislaturas distintas, es partidario de Lula da Silva, actual máximo mandatario de Brasil.

El binomio, unido en los 90 y que con la Canarinha jugaron 24 partidos juntos sin ser derrotados, vivieron momentos icónicos. Uno de ellos y que reflejaba su fuerte vínculo fue cuando Bebeto se enteró a través de la prensa de la liberación del padre de Romário, que había sido secuestrado, y rompió a llorar.