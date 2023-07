Las polémicas declaraciones de Cristiano Ronaldo sobre la Liga Saudí y la MLS

Cristiano Ronaldo habló después de que su equipo cayera goleado contra el Celta de Vigo por 5-0 en un partido amistoso El portugués también cerró la puerta a un posible regreso a Europa

Cristiano Ronaldo, al finalizar el encuentro amistoso contra el Celta de Vigo en el que su equipo perdió por goleada (5-0), lanzó varias declaraciones polémicas sobre el nivel de la Liga Saudí en comparación con otras competiciones, con un dardo directo sobre la estadounidense: "Es mejor que la MLS". Estas fueron las palabras que utilizó para negar la posibilidad de acabar competiendo de nuevo contra Leo Messi.

Además, también afirmó que no regresará a Europa: "No voy a volver al 100%. He abierto la puerta y ahora todos los jugadores están viniendo. Mi decisión fue crucial para incorporar grandes jugadores".

Sobre ello, también destacó que cuando se unió a la Juventus, la Serie A experimentó un cambio similar al que ahora está viviendo la competición saudí. "La liga italiana no pasaba por su mejor momento y cuando firmé se reavivó. Mi llegada generó mucho interés".

En un año vendrán muchos más jugadores

El portugués siguió alabando el potencial que tiene la Liga Saudí, a la vez que comentó que "En un año pasará por delante de la turca y la neerlandesa. Van a venir más y más jugadores top mundial. Paso a paso creo que esta liga estará entre las 5 mejores del mundo, pero necesita tiempo, jugadores e infraestructura. Este país tiene un gran potencial y extraordinarios aficionados, la liga será grandiosa".

Además, quiso destacar que no solo están fichando jugadores que superan los 30 años: "Jota y Rúben Neves son jugadores jóvenes". La competición está realizando un gran desembolso económico en los últimos meses y ya son varios los jugadores que han emprendido el mismo camino que Cristiano Ronaldo. En los próximos días se podrían confirmar nuevas llegadas.