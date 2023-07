Peligra uno de los negocios más rentables de Cristiano Ronaldo por este error ante el Celta

El jugador portugués durante el amistoso frente al Celta de Vigo fue visto con unas espinilleras Adidas La imagen principal de Nike firmó un contrato con la marca por un valor de 162 millones de euros

El astro portugués no solo es la persona que ingresa más dinero por su contrato futbolístico, sino que también se ha convertido en la persona que más dinero gana por cada post subido a Instagram. A punto de llegar a los 600 millones de seguidores en esta red social, Cristiano Ronaldo supera los más de 2 millones de euros por cada post publicitario que realiza desde su perfil. Kylie Jenner y Leo Messi completan el podio.

Cristiano Ronaldo, que pese a ser la cara principal de varias marcas, uno de sus pilares, en cuanto a ingresos se refiere, es su contrato 'casi' vitalicio con Nike. La relación comercial entre el delantero y la marca deportiva comenzó en 2003, pero puede peligrar después del último amistoso del actual jugador del Al Nassr.

Durante el partido frente al Celta de Vigo de hace unos días, además de la goleada encajada al equipo saudí, el mayor apunte se lo llevaron las piernas del futbolista de Madeira. El detalle que Cristiano lucía en sus piernas eran unas espinilleras de la marca ADIDAS, la marca rival por excelencia de NIKE.

