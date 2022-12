El nuevo Mundial de Clubes con 32 equipos, en peligro

La no renovación del memorando para la cesión de internacionales ha enfadado a los clubes El plan de la Infantino es crear una competición internacional de clubes con 32 equipos

La creación de un Mundial de Clubes con 32 equipos tendrá que esperar. El sueño de Infantino está en peligro a causa de la tensión entre los clubes europeos y la FIFA, que siguen sin firmar el memorando de acuerdo para la cesión de jugadores internacionales a partir de 2023.

Según The Athletic, el Memorando de Entendimiento sigue sin concretarse entre FIFA y clubes, y la relación se ha enfriado por la falta de puntos de interés entre ambos. El acuerdo vigente consta del 2015 y vence este mismo mes, el día 31, al finalizar el año. La posible no renovación del memorando supondría que los clubes no estarían obligados a ceder a sus jugadores en la ventana de marzo, la primera internacional en 2023.

Además, Daily Mail aseguró que esta distensión entre clubes y FIFA puede hacer que se retrase el proyecto de Infantino de crear un Mundial de Clubes con 32 equipos o que, incluso, se llegue a rechazar. Este formato constaría de un Mundial como el de selecciones, pero con los clubes.

Dicho proyecto se expuso hace unos años y China debía ser la primera anfitriona. Pero la inesperada pandemia y el retraso en el calendario no ayudaron a concretar el asunto.