Messi se sincera: "Quería seguir en Barcelona"

Leo Messi se ha sincerado sobre su dolorosa marcha del Barcelona de donde ha reconocido que 'no quería marcharse'. El futbolista argentino ha repasado los momentos más importantes de su carrera en una charla donde desvela sus planes de futuro con vistas puestas en una próxima retirada.

El argentino ha recordado sus inicios en Rosario, cuando tuvo que abandonar su hogar para empezar su inacabable leyenda en Barcelona: "Tuve una infancia muy linda, aunque fue un cambio difícil. Era todo nuevo para mí, era chico, era como empezar de cero: nuevo colegio, nuevos amigos... Pero la verdad es que Barcelona siempre me trató espectacular, el hecho de estar haciendo lo que me gusta era algo impresionante", repasa.

Una despedida trágica

Messi se adaptaría rápidamente a su nuevo entorno donde conseguiría todo lo que un jugador puede lograr en su carrera. Sin embargo, los éxitos del mejor jugador de todos los tiempos no se entenderían sin muchas horas de trabajo detrás: "Desde muy chiquito siempre fui autocrítico conmigo mismo, de hecho sigo siéndolo. Cada uno es libre de opinar, cuando la crítica es sobre fútbol no me molesta. Soy el primer autocrítico; no necesito que nadie me diga cuando hago las cosas bien o mal, soy el primero en pegarme cuando no me salen las cosas", se sincera.

Leo Messi gana su octavo premio The Best / EFE

La irrepetible historia del argentino con Barcelona tuvo su desenlace en un trágico 8 de agosto de 2021 que muchos siguen recordando con amargura. El anuncio de su marcha, cuando nadie podía imaginar un futuro sin el argentino en el equipo, sacudió el mundo entero: "No lo esperaba, quería seguir en Barcelona. No estaba preparado para ese cambio, fue todo muy rápido. De un día para el otro tuve que rehacer mi vida, cambiar a mi familia de lugar, a mi mujer, mis hijos... Llevábamos toda la vida en Barcelona, disfrutábamos mucho de estar ahí. Fue un cambio que no buscábamos, siempre es difícil cuando uno no busca las cosas", se sincera.

Si no se hubiesen dado las cosas, seguramente habría dejado la Selección Leo Messi

El astro argentino puso rumbo a París en una etapa complicada para Messi. Sin embargo, todas las decepciones con su equipo se liberaron en una esperada redención con Argentina, donde consiguió aquello que más deseaba: "Es una alegría inexplicable ganar la Copa del Mundo. Sacando el golpe duro del primer partido, fue un mes maravilloso donde lo pasamos muy bien. El mejor momento, ser campeones; el sentimiento de que todo se terminaba, de que ya lo habíamos conseguido, que era hora de levantar la Copa del Mundo. Si no se hubiesen dado las cosas, seguramente habría dejado la Selección", reconoce.

Messi es eterno, aunque su carrera deberá firmar su desenlace en algún momento: "En el momento que sienta que no estoy para rendir, que no hay frutos, que no estoy ayudando a mis compañeros daré un paso sin pensar en la edad. Si me siento bien seguiré compitiendo, porque es lo que me gusta. Cuando me retire, no sé qué voy a hacer. Intento disfrutar de cada día sin pensar más allá, espero seguir jugando que es lo que me gusta durante un tiempo más. No tengo nada en claro todavía, cuando llegue el momento intentaré seguir el camino hacia lo que me llene", confiesa.