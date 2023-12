Kessié - Veiga: una conexión que despega en Arabia

El ex del Barça participó directamente en la primera gran noche del español en la exótica liga 'Doblete' de goles y asistencias en la goleada del Al Ahli ante el Abha (0-6)

La salida de Gabri Veiga del Celta no impactó a prácticamente nadie. El futbolista de 21 años fue una de las grandes sensaciones de la pasada temporada en LaLiga y demostró a base de grandes actuaciones que Balaídos se le quedaba algo pequeño. Sin embargo, el destino que eligió para continuar con su carrera dejó en 'shock' a muchos espectadores del deporte rey.

Los grandes de Europa se peleaban por hacerse con sus servicios. Real Madrid, FC Barcelona, Chelsea, Liverpool, Newcastle... Una nómina inacabable de equipos de mucho prestigio que 'babeaban' con su cláusula de rescisión: escasos 40 millones de euros. Pero decidió firmar por el Al Ahli de Arabia Saudí y 'regalar' todo su fútbol a una liga de poca reputación.

Todo apuntaba a que el de O Porriño destacaría como uno de los jugadores más dominantes de la competición, pero los inicios no fueron nada fáciles. Necesitó seis encuentros para servir su primera asistencia y nueve para estrenarse como goleador, firmando unos registros muy pobres en sus primeros doce encuentros con el Al Ahli.

No obstante, por fin 'explotó'. Lo hizo en la goleada contra el Abha (0-6) con un doblete' de goles y asistencias con la gran ayuda de un ex del Barça, Franck Kessié. El medicoentro de Costa de Marfil le sirivó el primero para abrir el marcador en el minuto 20, dejándolo solo contra el portero, que salió mal a cerrar el envío. El segundo, en el 45', tras una jugada individual de mucho nivel por banda derecha.

What a night for Gabri Veiga 🇪🇸



2️⃣ goals and 2️⃣ assists for him 😁#yallaRSL pic.twitter.com/3qVm2T3i2z