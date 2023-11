El Al Hilal da de baja a Neymar

El delantero ya no podrá jugar esta temporada después de la lesión que sufrió el pasado 18 de octubre El club saudí quiere incorporar a un lateral izquierdo este mercado de invierno y, al estar completo el cupo de jugadores extranjeros, el brasileño no formará parte de la plantilla

La lesión que sufrió Neymar durante el encuentro entre Uruguay y Brasil del pasado 18 de octubre ha dejado al brasileño en una situación muy complicada. No solo porque practicamente se pierde la temporada, si no porque además no es seguro que su recuperación sea absoluta.

Neymar atraviesa posiblemente el peor momento de su carrera deportiva. Bien pudo haber sido todo diferente cuando este pasado verano tuvo la oportunidad de regresar al Barcelona, pero finalmente decidió aceptar la propuesta del fútbol saudí y aunque aterrizó en Arabia para erigirse en una de las estrellas del campeonato, todo le está saliendo mal.

Y como quiera que esta temporada ya no podrá volver a jugar, su club, el Al Hilal habría decidido suspender temporalmente la inscripción del jugador brasileño en el equipo y el campeonato, según el medio saudí Arriyadiyah.

El entrenador portugués Jorge Jesús quiere incorporar a un lateral izquierdo este mercado de invierno y, al estar completo el cupo de jugadores extranjeros, Neymar no formará parte de la plantilla hasta que se recupere de la lesión.

La liga árabe acepta ocho plazas para jugadores no saudíes y ante la necesidad de reforzar el carril zurdo Neymar será el sacrificado para hacerle hueco.