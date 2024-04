El hermano de Benzema estalla: "¡Es un crimen!"

La aventura de Benzema en Arabia no está siendo como él esperaba. Está viviendo momentos tensos con Al-Ittihad y los suyos cayeron derrotados en la final de la Supercopa de Arabia Saudí ante el Al-Hilal. Gallardo, técnico del Al- Ittihad, apostó por situar al galo en la izquierda y fue una decisión que no gustó nada al hermano de Benzema.

El Al-Ittihad, ganador de las últimas dos ediciones, fue muy superado por el Al-Hilal. El conjunto de Jorge Jesus está rindiendo a un gran nivel en lo que va de año y es el líder de la Superliga con 34 victorias seguidas y un total de 42 encuentros sin perder. De esta manera, logró su cuarta Supercopa.

Por parte del Al-Ittihad, la decisión técnica de situar a Benzema en la izquierda fue muy criticada. Gallardo, por el esquema defensivo que utilizó el Al-Hilal, decidió que el galo podía hacer más daño por un costado del campo que no por su posición habitual.

Uno de los más críticos con la decisión fue el hermano de Benzema: "Karim Benzema, ¿juegas ahora en la izquierda? ¡¡¡Es un crimen!!! No tiene sentido. El fútbol debe ser respetado. #NueveNineNeuf9″, escribió Gressy Benzema, hermano menor del exjugador madridista en sus redes sociales.

Publicación del hermano de Benzema / Instagram

Relación tensa con Gallardo

No es el primer momento tenso que han tenido Gallardo y Benzema durante la actual temporada. Y es que la aventura de Benzema en Arabia no está siendo fácil. En una entrevista que concedió en Lyon, el delantero admitió que su adaptación no estaba siendo la esperada y que no descartaría en algún momento volver a Europa.

Y es que no parece que el único crítico con la decisión de Gallardo fuese el hermano del francés. El propio Benzema se le vio afectado y con la cabeza baja durante gran parte del partido, encontrándose incómodo sobre el césped sin tener ningún tipo de protagonismo.

La aventura de Benzema no está siendo como esperaba y la final de la Supercopa fue un nuevo bache en su trayectoria en la liga exótica.