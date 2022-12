Hazard se retira de la selección

El belga ha anunciado a través de sus redes sociales que deja la selección "Hoy paso página. Gracias por vuestro apoyo incondicional. Gracias por toda la felicidad compartida desde 2008", indicó el jugador del Real Madrid

Tras el batacazo en el Mundial de Qatar, Eden Hazard ha decidido poner fin a su etapa en la selección de Bélgica. El jugador del Real Madrid lo ha confirmado a través de sus redes sociales. "Hoy paso página. Gracias por vuestro cariño. Gracias por vuestro apoyo incondicional. Gracias por toda la felicidad compartida desde 2008. Hoy decidí poner fin a mi carrera internacional. La próxima generación está lista. Os voy a extrañar mucho chicos...", indicó el belga.

Su retirada internacional era un rumor que había cogido fuerza en los últimos días. Después de su discretísima actuación en la sorprendente eliminación de Bélgica a las primeras de cambio, el nombre de Eden Hazard quedó muy tocado en la selección. Apenas intervino, apenas pudo ser importante y la salida que ha encontrado el jugador blanco es decir adiós.

De esta forma, cae la primera pieza de una generación de oro en Bélgica que no ha logrado cumplir con las expectativas creadas. Ha sido la eterna aspirante en todos los últimos grandes torneos pero no ha sabido dar un pasito más. La marcha de Hazard no será la única.