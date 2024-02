El fotógrafo que inmortalizó el centenario de la liga sueca con una cámara de 127 años de historia

Miles Myerscough-Harris (Londres, 1992) hizo valer como nadie el lema 'una imagen vale más que mil palabras'. El AIK Estocolmo le pidió hacer la foto más especial de su vida, con un valor añadido. El equipo sueco ha recreado la equipación que utilizó en el centenario de la Allsvenskan, Primera División de la liga sueca, para una ocasión única en la que Myerscough-Harris cobraría un papel fundamental. Documentar con una cámara de 127 años de historia un momento que se asemejara a aquella fotografía de 1924.

Para ello, tenía un reto dantesco con un artilugio con el que tan solo podía hacer una única foto y que la suerte decidiera en el laboratorio si al revelarse había salido como esperaba. Mientras explica su historia, muestra la cámara con la que hizo la foto en cuestión. Una cámara que apreció su mujer en la estantería de una tienda de antigüedades en Reino Unido y que pese a costarle 180 libras, reconoce estar satisfecho con su adquisición: "Cuando vi esta maravilla, llegué a la conclusión de que me la tenía que quedar", explica en videollamada a SPORT. Otra dificultad que se encontró es que el carrete que necesita ya no existe, pero encontró en 'eBay' una adaptación en 3D para poderlo utilizar en la cámara.

Todo salió sobre ruedas. Los resultados fueron los esperados y pudo mostrar en redes cómo había sido el proceso: desde que pidió consejo sobre cómo utilizarla, hasta que publicó las fotos y enseñó un vídeo que retrata el momento en el que toma esa fotografía.

El vídeo ha tenido una repercusión increíble con unos cinco millones de reproducciones en Instagram y un millón de impresiones en Twitter. Pero lo más increíble de todo es la autenticidad y lo que transmite trasladando a quien la ve a ese instante, ahora 100 años: “Sería increíble que la equipación que replica la de hace 100 años estuviera recreada con una cámara de hace más de cien años”, es cómo le sugirieron desde 'Pro:Direct Soccer' que hiciera la foto.

Con la pandemia inició el proyecto de su vida, 'Expired Film Club', espacio que dedica a subir su contenido en redes. "Parte de culpa la tiene mi hermano Dylan. Era 2021 y estábamos en cuarentena. Para su cumpleaños deseaba una analógica y me llamó la atención. Fue cuando me di cuenta de que quería dedicarme a ello", reconoce. Actualmente, cuenta con unas 20 cámaras analógicas -pero utiliza unas cinco- y una única digital para vídeo: "Tienes más limitaciones, pero cuando ves el resultado final vale mucho más la pena. Eres más consciente de cada foto y las hace más especiales, porque recuerdas ese momento de preparar el carrete".

SU AMOR POR EL UNITED Y EL FÚTBOL DE ANTES

Myerscough-Harris se declara abiertamente fan del Manchester United y recuerda un momento inolvidable contra el Liverpool: "Tendría unos quince años, fui como espectador a Anfield con mi padre y me llevé algunas cámaras analógicas conmigo. Recuerdo esperar el momento justo del tiro libre de Cristiano para inmortalizar ese momento". Además, añade lo bonito del fútbol en aquella época: "De finales de 1990 a 2010 el fútbol era muy emocionante y no lo digo solo por los años gloriosos del United, que también, sino también por disfrutar de jugadores como Ronaldinho o Adriano, a quienes no les hacía falta demasiado para que brillara su fútbol". Prosigue: "Ahora todo va muy acelerado y el físico es indispensable. No hay espacio en la élite para ese perfil que brillaba antes".

"Sería todo un sueño. Si el Barça me llama lo haría sin pensarlo" Miles Myerscough-Harris — Fotógrafo en 'Expired Film Club'

Conforme transcurre la conversación matiza que su ídolo era Ruud Van Nistelrooy: "Tengo demasiadas camisetas con su nombre en la espalda". Si bien se identifica más con mediocentros como Paul Scholes, reconoce que siempre ha estado en el 'barco' de Cristiano Ronaldo, por lo que ha significado para el club, y que Kobbie Mainoo es el futuro de la entidad mancuniana por su "talento inmenso". Por otro lado, reconoce que fuera de Manchester admiraba a Ronaldinho: "No creo que haya existido un mejor jugador para ver en cuanto al espectáculo que ofreció en Barcelona los años que estuvo".

Miles Myerscough-Harris, en algunos de los partidos que ha trabajado como fotógrafo / Cedidas por Miles Myerscough-Harris

Mientras que no se moja entre Barça y Madrid explica que ha hecho el tour del Camp Nou y que le encantaría poder fotografiar en él cuando esté acabado: "Sería todo un sueño. Si el Barça me llama lo haría sin pensarlo", matiza. En relación con otros clubes, Fulham y West Ham United han sido los dos clubes de la Premier League que le han llamado para fotografiar en sus campos.

Myerscough-Harris sigue jugando a fútbol tres veces a la semana y se siente agradecido por trabajar de sus dos pasiones: "Si hubiera podido escoger un trabajo ideal cuando era pequeño, hubiera sido fotografiando fútbol. Soy muy afortunado de trabajar de lo que me gusta". Explica además que fotografiará en la Maratón de Londres y que próximamente vienen "cosas ilusionantes que podrían ser con un equipo español". Quién sabe si no lo veremos próximamente fotografiando en campos de LaLiga.