Darwin, sobre las charlas de Klopp: "No entiendo nada"

El delantero uruguayo costó 100 millones al Liverpool El jugador no acaba de adaptarse a su nuevo equipo

En la pasada ventana de fichajes el Liverpool realizó una importante inversión en el fichaje de Darwin Núñez. Nada más y nada menos que 100 millones se gastaron los Reds en la contratación del delantero uruguayo. No obstante, su adaptación en Anfield va a un ritmo muy lento y todo el ambiente del club comienza a alarmarse. Klopp pidió paciencia con el jugador: "Cuando vienen nuevos jugadores, todos queremos que triunfen inmediatamente. A veces pasa, pero por lo general no. Tenemos que tener calma". No obstante, el elevado costo de su contratación y su pobre rendimiento hasta ahora preocupan.

Darwin afirmó que no entiende nada de lo que dice Klopp | PETER POWELL

El ex del Benfica habló sobre algunos de los motivos que han impedido que tenga un inicio más esperanzador en la Premier League. "Sinceramente, no entiendo nada de las charlas de Klopp", se sinceró el uruguayo. "Tengo que preguntar a mis compañeros lo que dice", continuó el delantero. La barrera del idioma ha impedido una adaptación más fructífera del jugador y ha dificultado más el entendimiento de los mensajes de Klopp. Gracias a sus compañeros, Darwin capta las intenciones e ideas del preparador alemán: "Él nos pide que hagamos las cosas simples, que no tengamos miedo de jugar y que nos tengamos confianza. Ya a la hora de perder un balón, quiere que estemos ahí y presionemos. Es lo que pide siempre”, afirmó Núñez.

Su último gol data de la primea jornada de la competición inglesa, el pasado 6 de agosto contra el Fulham. La semana siguiente fue expulsado en el partido contra el Crystal Palace. La sanción consecuente, que le dejó fuera del equipo por tres jornadas, entorpeció su adaptación. “A veces me siendo un poco indeciso, no tengo la confianza del todo, pero con el paso de los entrenamientos y partidos, el míster me respalda y me da la confianza”, comentó el fichaje récord de la historia del Liverpool.