"La venta de Mané es una de las peores de la historia"

El exjugador Paul Merson considera que la venta del senegalés "sólo da para una taza de café" Para el exjugador del Arsenal, "el Liverpool se equivocó al no mantenerlo en la plantilla una temporada más"

El exdefensa del Arsenal Paul Merson ha escrito en su columna de Sky Sports que la salida de Sadio Mané es la razón del pobre comienzo del Liverpool en lo que va de temporada, sobre todo en su parcela defensiva.

Y es que el Liverpool ocupa el noveno lugar en la Premier League después de ocho partidos, habiendo registrado solo dos victorias.

“Lo dije desde el primer día, en mi opinión, vender a Sadio Mané fue el peor negocio de la historia ”, dijo Merson.

Merson analizó los problemas defensivos del Liverpool: "Sus problemas en la parte de atrás comienzan desde el frente. No se están cerrando como una unidad; puede continuar con lo talentosos que eran los tres delanteros, pero cerraron desde el frente. Ahora no lo hacen, por lo que los equipos superan esa presión, si hay una, entonces están en un centro del campo tres que no es el mejor del país, y luego estás corriendo en los cuatro de atrás".

El exjugador del Arsenal incidió en la importancia de Mané: "No soy una persona de estadísticas, así que solo me estoy volviendo loco, pero para mí, Mané era un gran, gran jugador para el Liverpool. Venderlo por 32 millones de euros, que en el mundo de la Premier League es una taza de té, ¿no habría sido mejor quedárselo y dejarlo ir gratis?".

Muchas son las voces que se han alzado para suscribir el error del Liverpool vender a Mané, especialmente considerando el difícil comienzo de Darwin Núñez en Anfield.