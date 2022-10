Klopp defiende a Darwin de las críticas por su mal inicio de temporada

El uruguayo entró al campo en el 89' ante el Brighton y evidencia que todavía no está adaptado. Klopp pide calma Klopp pide paciencia con el jugador

El Liverpool no levanta cabeza en este inicio de la Premier League. En la última jornada, ha sido el Brighton el encargado de sembrar las dudas sobre el conjunto de Klopp. A pesar de remontar el 0-2 adverso de los primeros veinte minutos, los Reds fueron incapaces de hacerse con los tres puntos. Al entrenador alemán las cosas no le están saliendo como querría, y eso incluye el rendimiento de Darwin Núñez, fichaje estrella del club el último verano (aterrizó en Anfield por 100 millones). Contra el Brighton, el futbolista uruguayo se quedó en el banquillo casi todo el partido y no fue hasta el minuto 89 cuando Klopp le dio entrada.

Darwin no ha tenido el inicio esperado en su aventura con el Liverpool | PAUL ELLIS

"Tenemos que ser pacientes con Darwin, apenas se está adaptando", argumentó Klopp, tras el encuentro, al ser preguntado por la situación del jugador. "Le dijimos que estamos completamente tranquilos con él. Es muy importante para nosotros que Darwin no se preocupe", añadió el preparador alemán.

Lo cierto es que el Liverpool desembolsó 100 millones por el ex jugador del Benfica en la pasada ventana de fichajes. Y a pesar del alto costo del delantero, su adaptación en la Premier League está siendo complicada. Núñez solo ha anotado un gol en los cuatro partidos que ha disputado. En la segunda jornada, contra el Crystal Palace, Darwin fue expulsado y ha tenido que enfrentarse a tres jornadas de suspensión, lo que ha entorpecido más su aclimatación en el equipo.

"Cuando vienen nuevos jugadores, todos queremos que triunfen inmediatamente. A veces pasa, pero por lo general no. Tenemos que tener calma", comentó Klopp respecto a la situación del delantero uruguayo. "Cuando el equipo no está en su mejor momento las cosas se complican más para los delanteros. No es como que todo esté yendo bien y solo nos haga falta que un jugador anote", finalizó el entrenador.