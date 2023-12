La curiosa multa de tráfico del entrenador del Oporto

El técnico explicó lo sucedido en el Tribunal de Instrucción de Porto Aparcó en un sitio para discapacitados y le retiraron el coche

El técnico del Porto tuvo que responder en la rueda de prensa previa al partido de Liga NOS sobre la multa que ha tenido que pagar por aparcar en un espacio reservado para personas discapacitadas. El Tribunal de Instrucción Penal de Porto le impuso la multa.

"Físicamente estoy bien, a pesar de la multa de ayer. Mi abogado incluso quería pagar la multa, porque pensó que él tenía la culpa: pensó que había dos lugares para testigos. Había dos libres y puse el auto en uno de ellos. No había ninguna señal en el suelo y vi un cartel grande, indicando ese lugar. Para mi asombro, testificando sobre un caso, salí a los 40 minutos y una de las secretarias me dice 'su auto está siendo remolcado'. Y yo: '¿Remolcado?', aquí estoy'. 'Señor, estamos'. Ya registré la multa, tendrás que pagar', me dijeron", narraba Conceiçao.

Para su colmo, el técnico del Porto tuvo que continuar explicando: "Entonces fuimos a ver y había un cartel escondido ahí, que tenía que ver con uno de los lugares, que era para discapacitados. Y pregunté: '¿Pero es lo primero o lo segundo? No se menciona en la sala”.

"Me metí en uno de ellos y el otro estaba libre. En resumen: meto la tarjeta en el datáfono del policía que me está escribiendo la multa y me dice: 'Portista, FC Porto, vamos FC Porto. Tengo un gran amigo en el FC Porto". 'Oh sí, ¿quién es?'. Y él: 'Ah, soy Rui Cerqueira'. Entonces, fui a declarar a favor de Rui Cerqueira... 'La multa ya está registrada, señor', acabo entre risas.