¿Repetirá once Xavi por primera vez esta temporada?

Hay serias opciones de que el técnico de Terrassa alinee a los mismos futbolistas que el pasado martes ante el Porto; la gran duda sería si llega Ter Stegen El técnico acabó muy satisfecho con el rendimientos de los 11 de Champions y habrá días suficientes de recuperación (luego hay semana limpia por delante sin partido intersemanal)

No es un hombre Xavi de repetir alineaciones. De hecho, todavía no ha alineado a los mismos once hombres en más de un partido en los 19 oficiales que se han jugado hasta ahora. Pero después de ese bache de resultados y (sobre todo) de juego que ha atravesado el equipo, no descartemos que lo haga por primera vez ante el Atlético.

El egarense acabó muy satisfecho del rendimiento y desempeño de los suyos ante el Porto el pasado martes. Y después de unos cuantos partidos (Vallecas, en casa ante el Alavés, Shakhtar o Real Sociedad) muy grises, es consciente de que ganar y convencer ante el Atlético en Montjuïc sería un paso importante de cara a consolidar el proyecto y confirmar la recuperación.

LA SEGUNDA MITAD ANTE EL PORTO ES EL CAMINO

La segunda mitad ante el cuadro portugués del martes es el camino. Todo fluyó. Con esa asignatura pendiente que el propio Xavi admitió de reconectar a un Lewandowski que ha intervenido muy poco los últimos encuentros. No le llegan balones y el objetivo es volver a hacerlo partícipe, que los conductos internos del juego hacia el '9' referencia vuelvan a fluir. "Tenemos a uno de los mejores rematadores del siglo".

Xavi, Laporta y Yuste charlando tras el partido | FCB

A partir de ahí, vamos a ver si apuesta por mantener a los 11 hombres que lograron la clasificación para los octavos de Champions por primera vez en tres años. La duda principal es Marc-André Ter Stegen. El germano se ha perdido los últimos dos compromisos por molestias en la espalda.

En el club son cautos. Progresa muy lentamente y nadie quiere lanzarse a la piscina sobre si llegará o no. Además, las prestaciones mostradas por Iñaki Peña estos dos partidos hacen que no haya necesidad de precipitar nada. El riesgo de que empeoren las cosas prima.

IÑAKI APUNTA A REPETIR

De esta forma, Iñaki, Araujo, Koundé, Iñigo, Cancelo, De Jong, Gündogan, Pedri, Raphinha, Joao Félix y Lewandowski podrían sentar ese primer precedente de repetir alineación. Quizás podría descansar el central vasco, que lleva cuatro partidos seguidos de titular (ocho de los últimos nueve) y Christensen entraría por él. Pero veremos porque el nivel del de Ondarroa está siendo altísimo.