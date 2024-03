Fin de una era: Christian Streich se marcha del Friburgo 12 años después

Como dicen, toda historia tiene su final. En el mundo del fútbol, esta máxima no se escapa a ningún profesional; las históricas carreras de entrenadores como Frank Schmidt en el Heidenheim deben cerrarse tarde o temprano. En esta ocasión, Christian Streich es quien protagoniza uno de las despedidas más especiales de esta temporada tras anunciar su adiós al Friburgo tras doce años en los banquillos.

El entrenador alemán es uno de esos entrenadores que deciden dedicar toda su vida a un mismo equipo. El romance de Christian Streich con su Friburgo se remonta a 2011 cuando tomó las riendas del primer equipo. El equipo alemán era colista, aunque una gran segunda vuelta evitó el descenso de milagro. El Friburgo pasó con Streich de ser un habitual de la media tabla a clasificarse incluso a competiciones europeas.

Una despedida especial

El técnico se marcha no porque su equipo esté en mala dinámica, sino por convencimiento. Cree que ha llegado el momento del cambio, así que ha decidido dar un paso al lado para dar oportunidades a gente nueva: "Quiero comunicarnos con mucho dolor que a partir de este verano no seguiré como entrenador de SC Friburgo. Lo he pensado mucho y he hablado con mucha gente pero creo que tras 29 años es el momento para dejar campo a nuevas energías, gente nueva y nuevas perspectivas".

Christian Streich pondrá fin a una vinculación de más de 29 años con su Friburgo donde ha pasado por prácticamente todas las categorías del fútbol base del equipo alemán hasta dirigir al primer equipo. Se marcha después de 379 partidos en Bundesliga, el tercer entrenador con más encuentros en el campeonato alemán en toda su historia. Será a final de temporada cuando cierre su legado con el club, una historia que hace recordar que nada es eterno por mucho que pueda parecerlo a veces.