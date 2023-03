El Chelsea le cuelga el cartel de 'se vende' a una de sus estrellas

El Chelsea arranca la operación salida ante la necesidad de vender Lejos de entrar en la próxima Champions, los 600 millones gastados en fichajes son una carga inasumible para el club

Una vez se reactive la Premier League este próximo fin de semana, para el Chelsea cada partido será una final. A once puntos de la cuarta plaza, los de Stamford bridge tendrán que contar sus partidos por victoria si quieren estar en la Champions la temporada que viene. Les queda una opción: ganar la competición, aunque esto no evitará que tengan que vender a una de sus estrellas que, según The Athletic, ya está en el mercado.

El club ha tirado la casa por la ventana en los pasados mercados de fichajes y los más de 600 millones invertidos, sin rendimiento inmediato, tendrán que ser compensados lo más pronto posible. Es por eso, que el Chelsea ya ha activado la operación salida.

MASON MOUNT, CON EL CARTEL DE 'SE VENDE'

Mason Mount apunta a ser la primera estrella que dejará el Chelsea este verano. El joven talento de 24 años no ha llegado a un acuerdo para alargar su vinculación, que finaliza en 2024, por lo que el club se verá 'obligado' a venderlo este verano.

El golazo de Mason Mount que abrió el marcador en el Bernabéu y abrió las esperanzas del Chelsea | TELEFÓNICA

Según la información, ante el interés de Liverpool y Manchester United, los de Stamford Bridge han tasado al centrocmapista inglés en 70 millones de libras. Siendo uno de los mayores talentos de su generación, el club no se puede permitir que se marche gratis y menos ante la necesidad de hacer caja. Eso sí, queda por ver si algún conjunto llegará a esta cifra restándole solo un año.

¿PRIMERA PETICIÓN DE TUCHEL?

Uno de los que se ha sumado a la puja recientemente es el Bayern de Múnich de Thomas Tuchel. El nuevo entrenador del conjunto bávaro ya dirigió al 'blue' en su etapa en Londres y ahora lo querría reclutar para su proyecto.

Tuchel quiere el fichaje de Mason Mount | sport

"NO" A LA AMPLIACIÓN

El 'Daily Mail' ya avisó en noviembre que el futbolista no quería seguir en el Chelsea. Todo parecía indicar que se trataba de una presión para subir su salario, pero el tiempo corre y los grandes van a presionar para ofrecerle el contrato al que no puede llegar su actual equipo.

UN FUTBOLISTA CLAVE

Arrancó la temporada jugándolo todo. Era vital para el equipo, pero en las últimas semanas, con la llegada de los nuevos fichajes empezó a perder protagonismo. Este puede ser otro de los factores que le ayuden a emprender un nuevo camino lejos de las órdenes de Graham Potter

MÁS DE 120 MILLONES DE PÉRDIDAS

El nuevo propietario del club, Todd Boehly, tendrá que cuadrar cuentas. En el pasado ejercicio presentaron unas pérdidas de aproximadamente 121 millones de libras esterlinas, por lo que todo apunta a que Mount no será el único en salir. Una plantilla desmesurada, otra de las claves. Tienen que aligerar y habrá baile de nombres.