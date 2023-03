Buffon: "Estuve cerca de ir al Barça"

"Me querían Roma y Barça, estaba a punto de irme a España, estábamos cerca", reconoció el veterano meta antes de fichar por la Juventus Asimismo, Buffon aseguró que su etapa en el PSG en la 2018/19 “fue la experiencia más bonita de mi vida. Me sentía un hombre libre"

Gianluigi Buffon, mito en las porterías y que aún da sus últimos coletazos en el verde a sus 45 años en el Parma en la Serie B, ha asegurado que en su momento pudo vestir de azulgrana. "Me querían Roma y Barça, estaba a punto de irme a España, estábamos cerca", reconoció en 'BoboTV' el veterano meta antes de fichar por la Juventus.

"La Juve me hizo llegar a lo más alto. Fue la mejor decisión de mi carrera, me ayudaron mi padre y mi agente a tomarla. Mi padre dijo que la Juve era la mejor decisión, porque llevaba cinco años sin 'Scudetto' y habría vuelto a ganar. Así fue”, añadió.

'Gigi' fue dueño y señor de la portería 'bianconera' de 2001 a 2018, momento en el que fichó por el PSG. "Fue la experiencia más bonita de mi vida. Me sentía un hombre libre. Aprendí enseguida el francés, hablaba con la gente por la calle, visitaba museos... Tenía la sensación de jugar en un equipo buenísimo, los rondos tenían una calidad increíble”, indicó.

Buffon reconoció que tras solo un curso en París, "irme fue el mayor error de mi vida". "En ese PSG estaba convencido de que habríamos ganado la Champions. Éramos superiores. Fuimos a Manchester a jugar la ida de los octavos con el United y dominamos, pero nos eliminaron en la vuelta y esa fue la decepción más grande de mi carrera”.

Finalmente, sobre su retirada reconoció que "me gustaría retirarme después de la próxima temporada, no más. Soy competitivo, no quiero que me consideren un segundo”.