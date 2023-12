La apasionante historia de Scaloni y un hincha argentino, El Chispa

El aficionado le devolvió la camiseta del Mundial sub-20 de 1997 El seleccionador le hizo un regalo muy especial a cambio

El Mundial de Qatar todavía sigue dejándonos historias increíbles. Este es el turno de Tomás Calvo, alias El Chispa, hincha de Argentina. Su historia comienza en el encuentro ante Polonia, en el que apareció por el estadio con la camiseta de la selección. Nada extraño de no ser porque era la que usaba Scaloni, con el 18 a la espalda y su nombre, cuando el entrenador fue Campeón del Mundo Sub-20 en Malasia 1997.

Pese al valor de la camiseta, a medida que Argentina iba pasando rondas, El Chispa se animó. "Si salimos campeones del mundo, le doy la camiseta", pensaba para dentro él mismo.

Después de coronarse campeones, tras la épica e histórica final contra Francia, El Chispa bajó como pudo al campo y se acercó al seleccionado. "Le dije que se la quería regalar y no se lo podía creer. Una locura total. No quería. 'No, no, es tuya' , me contestó. Una humildad terrible", explicó el hincha.

Al final, Scaloni terminó aceptando el regalo. De hecho, acabó levantando la Copa del Mundo con la camiseta. Estaba tan feliz por haber recuperado su camiseta, que decidió hacerle un regalo muy especial al hincha: la camiseta con la que dirigió la final del mundo.