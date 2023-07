Masivos mensajes de apoyo a Van der Sar

Antiguos clubes, compañeros de equipo, oponentes e innumerables aficionados de todo el mundo han compartido su apoyo a Van der Sar El ex portero de Holanda, Ajax y Manchester United, entre otros, fue hospitalizado con una hemorragia cerebral

El mundo del fútbol se ha unido en torno a Edwin van der Sar después de que el ex portero de Holanda y el Manchester United fuera hospitalizado con una hemorragia cerebral.

El club holandés Ajax, donde Van der Sar comenzó su carrera como jugador y se convirtió en director general en 2016 antes de dejar el cargo en mayo, emitió un comunicado para anunciar la noticia.

"Edwin van der Sar ha tenido una hemorragia alrededor de su cerebro. Actualmente está en el hospital en la unidad de cuidados intensivos y se encuentra en condición estable", dijo el Ajax en Twitter. "Una vez que haya información más concreta, seguirá una actualización. Todos en Ajax le deseamos a Edwin una pronta recuperación. Estamos pensando en ti", comunicó el club en redes sociales.

La emisora pública holandesa NOS, informó que Van der Sar estaba de vacaciones en una isla croata cuando enfermó.

Considerado como uno de los mejores porteros del mundo de todos los tiempos, Van der Sar jugó en el Ajax de 1990 a 1999 y ganó la Liga de Campeones en 1995. Volvió a levantar la Copa de Europa en 2008 con el Manchester United después de pasar por Juventus y Fulham.

Van der Sar también es el segundo jugador holandés con más partidos internacionales de todos los tiempos, con 130 apariciones internacionales. Regresó al Ajax en 2012 como director de marketing antes de ser ascendido cuatro años después a director ejecutivo.

Antiguos clubes, compañeros de equipo, oponentes e innumerables aficionados de todo el mundo han compartido su apoyo a Van der Sar.

"Te enviamos todo nuestro amor y fuerza, Edwin", publicó el Manchester United en Twitter.

