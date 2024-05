La autocrítica de Gerard Moreno de cara a la próxima temporada: "Debemos ser más exigentes"

Tras quedarse fuera de la convocatoria de Luis de la Fuente para la Eurocopa, Gerard Moreno ya trabaja en la próxima temporada. El delantero solo piensa en el Villarreal en una campaña que ha sido complicada para el equipo y para él a nivel personal.

El de Santa Perpètua de Mogoda ha hecho balance de lo que ha sido la temporada y al mismo tiempo se ha mostrado esperanzado para la próxima campaña: "Ha sido una temporada complicada, como todos sabemos, al principio no empezó como todos esperábamos, pero también es verdad que la parte final ha sido buena. No hemos podido lograr el objetivo de entrar en Europa, por ese mal inicio. En líneas generales no estamos contentos por no alcanzar el objetivo, pero si nos queda un mejor sabor por esta última parte de la temporada. Un mejor sabor, que nos hace soñar de cara a la temporada que viene", afirma el ex del Espanyol.

Sobre su rendimiento individual, Moreno se muestra sincero y admite que el tramo final no ha sido igual de bueno que el inicio de la temporada: "Físicamente, ha sido una buena temporada, me he perdido pocos partidos, que ese era uno de los objetivos. Creo que la primera parte de la temporada he estado un poco mejor, y la segunda parte si se me ha hecho un poco larga. Pero siempre intento estar al mejor nivel y dar al máximo rendimiento, ahora toca descansar y prepararnos para la próxima campaña".

"Debemos ser más competitivos"

Moreno se muestra exigente de cara a la próxima temporada y reconoce que tras la llegada de Marcelino el equipo ha ido a más: "Los números de Marcelino están ahí, desde su llegada estaríamos en Europa. Ahora sabemos que si no jugamos en Europa, debemos ser más competitivos y más exigentes en la liga. Debemos intentar estar en posiciones europeas desde el principio, sabiendo lo que hicimos mal esta temporada al inicio."

El catalán termina la temporada sin el sueño de estar en la Eurocopa, pero explica que era una posibilidad que contemplaba: "Cuando hay opciones de estar en la lista, uno está siempre pendiente y tiene ilusión. Pensaba que se podía dar la posibilidad también de no ir, que también era la posibilidad. El seleccionador ha elegido y ahora hay que estar al lado del equipo", concluye.