Cinco jugadoras del Alhama CF confiesan haber presenciado "barbaridades" y sufrido "vejaciones e insultos" de su entrenador

17 jugadoras del primer equipo del Alhama ElPozo emitieron un comunicado en el que desmentían haber denunciado a su entrenador, Juan Antonio García 'Randri', por acoso y comportamiento inapropiado Ahora, cinco jugadoras de la plantilla que no formaron parte del comunicado emitido han confirmado haber visto "barbaridades", sufrido "vejaciones" y sentido "miedo", según desvela 'Relevo'

17 jugadoras del primer equipo del Alhama ElPozo emitieron un comunicado el pasado martes, enviado por AFE, en el que desmentían haber denunciado a su entrenador, Juan Antonio García 'Randri', de haberlas acosado y de comportamiento inapropiado.

Anteriormente, se había señalado al técnico como autor de insultos y vejaciones, así como la difusión de una imagen inapropiada que las jugadoras habrían recibido a finales del mes de marzo.

Ahora, cinco jugadoras del Alhama CF que no formaron parte del comunicado emitido por el resto de la plantilla han reflejado su "decepción" con el resto de compañeras y han confirmado haber visto "barbaridades", sufrido "vejaciones", sido "humilladas" y sentido "miedo", según han declarado al medio digital 'Relevo'.

Una de estas jugadoras, que ha preferido guardar su anonimato, en declaraciones al mismo medio ha confesado que durante su etapa en el equipo se sentía como en "una cárcel" y que sabía "perfectamente que no era normal lo que pasaba". Además, ha añadido que "obviamente no podían denunciar nada cuando tu acosador es tu jefe".

Otra de las futbolistas ha confirmado que han sufrido "insultos, vejaciones, faltas de respeto y menosprecio" y avisa de que "no es necesario que los abusos vayan en 20 direcciones".

Asimismo, otra compañera ha apuntado que "quizás no he sufrido comentarios tan denigrantes o sucios como mis compañeras, pero sí las he visto llorar por el trato recibido".

Sin duda, declaraciones muy firmes de las cinco jugadoras que no han formado parte del comunicado donde la plantilla desmentían la presunta denuncia a su entrenador.