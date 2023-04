La exjugadora Nazaret Segura asegura que Randri Garcia, técnico del Alhama, le habría realizado comentarios vejatorios

Sigue la polémica con el Alhama. Después de que ayer 17 jugadoras del primer equipo del Alhama ElPozo emitieran un comunicado, enviado por AFE, en el que desmentían haber denunciado a su entrenador, Juan Antonio García 'Randri', de haberlas acosado y de comportamiento inapropiado, una exjugadora del club ha echado más leña al fuego.

Cabe recordar que se había señalado al técnico como autor de insultos y vejaciones, así como la difusión de una imagen inapropiada que las jugadoras habrían recibido a finales del mes de marzo.

Ahora Nazaret Segura, exjugadora del Alahama ElPozo, ha salido a la palestra para dar fe de su mala experiencia cuando jugó en el equipo murciano por culpa del entrenador. Y así lo hizo saber en el programa 'Radioestadio Noche'.

"Me he quitado un peso de encima; solo pude estar seis meses en el club, no lo aguanté más. El entrenador te infravalora tanto que sientes que no sirves para nada. Desde entonces no he podido pisar un campo de fútbol, me echo a llorar, afirmó Nazaret, quien aseguró que se había tenido que retirar.

Según la exfutbolista, 'Randri' hacia comentarios vejatorios a las jugadoras, como fue su caso, cuando le dijo: "Estás gorda, no sé qué haces jugando al fútbol".

Nazaret negó que hubiera sufrido acoso sexual por parte del entrenador y cree que el comunicado de sus compañeras es porque no denuncian que haya habido ese tipo de acoso: "Yo hablo de acoso laboral, lo del acoso sexual no creo que haya existido. Por esa parte entiendo el comunicado de las 17 jugadoras, para defenderle de un acoso sexual que no creo que haya existido".