Rolfö: "Lo que estoy viviendo aquí es mucho más que un sueño"

La internacional sueca del FC Barcelona atiende a SPORT antes de afrontar el tramo más importante del curso, en el que luchará por levantar su primera Champions "He estado en dos finales y he perdido las dos... Creo que ha llegado el momento de ganar".

Fridolina Rolfö (Kungsbacka, Suecia, 24 de noviembre de 1993) se define como una "persona calmada pero a la vez muy activa y creativa". Se nota en el campo. Acostumbrada a recorrerse la banda izquierda en cada partido, reparte centros con música sin que le tiemble el pulso. No entiende la vida sin fútbol y la "obsesión que tenía de niña" por este deporte la ha llevado a la cima.

La internacional sueca, que acaba de renovar con el FC Barcelona hasta 2026, atiende a SPORT antes de afrontar el tramo tan importante de la temporada que arranca y luchar por levantar la Champions, un título que todavía se le resiste.

Pregunta: ¿Qué querías ser de pequeña?

Respuesta: No quería ser futbolista porque no existía la posibilidad de serlo. No fue hasta los dieciséis años que empecé a soñar con jugar en un equipo profesional, así que siempre decía que quería trabajar en otras cosas relacionadas con el fútbol como el periodismo o la fotografía deportiva.

Seguro que no te imaginaste nunca que con 29 años serías una de las futbolistas más importantes del Barça y que jugarías partidos en el Spotify Camp Nou.

Para nada. Y no puedo decir que haya cumplido un sueño porque no sabía que ese sueño existía. Todo lo que estoy vivendo aquí es mucho más que esto.

Tu pasión por el fútbol no viene de familia, ¿no?

Es raro, porque nunca les ha interesado mucho. Así que lo descubrí por mí misma. Seguramente empecé a jugar por mi hermana, lo practicaba un poco cuando era más pequeña. Pero luego me enamoré en seguida y se convirtió en mi gran pasión. Era como algo mío y estaba obsesionada. No podía parar de jugar.

¿En quién te fijabas?

En jugadores del Barça. Cuando Ronaldinho jugaba aquí, empecé a buscar en internet todo lo que hacía, sus regates... Unos años más tarde ya tuve referentes mujeres. La que cambió mi vida fue Marta [Vieira da Silva]. Vino a Suecia a jugar y la podía ver de cerca. No podía creer lo que veían mis ojos. Era única.

Fridolina Rolfö para SPORT | David Ramírez

Esta es tu segunda temporada en Barcelona. ¿Cómo la estás viendo?

Muy bien. Estamos a un gran nivel y dando continuidad a lo que hicimos el año pasado, trabajando en detalles para seguir mejorando como equipo.

¿Y tú, personalmente, sientes que has explotado aquí?

Seguramente. He trabajado mucho con el cambio de posición y ahora sí que siento que estoy a un buen nivel y que puedo seguir mejorando todavía más. Me siento muy cómoda.

¿Por eso decidiste renovar?

Sí, la principal razón es porque siento que aquí es donde mejor me puedo desarrollar y evolucionar como jugadora. Estar aquí es un reto cada día, estás rodeada de las mejores y tienes que dar siempre el cien por cien. Esta competencia es una motivación en cada entrenamiento.

Fuiste nominada al Balón de Oro. Se dice rápido...

No me considero una persona que pelee por estos trofeos individuales, valoro mucho más lo que hacemos como equipo. Pero sí que es verdad que fue algo muy especial y muy positivo para mi confianza. Me hizo sentir orgullosa del trabajo hecho.

¿Cómo gestionas la repercusión y la presión?

Cuando llevas años en equipos de tanto nivel te acabas acostumbrando, lo he vivido sobre todo con la selección en los torneos internacionales. Hay que gestionar momentos de mucha presión. Y, por supuesto, recibo ayuda psicológica para ello. El fútbol no es solo cosa de tu condición física sino también de tu mente. Es muy importante.

¿Qué haces para desconectar?

Tengo algunas aficiones. Soy creativa, me viene de familia. Me gusta pintar, cocinar, jugar al golf...

Volvamos al fútbol. Nuria Rábano [compañera de posición en el equipo] dice que eres un ejemplo para ella.

¡Oh! Es muy bonito por su parte [sonríe]. Es una gran compañera. Es joven y no hay muchas jugadoras de su edad con las habilidades que ella tiene, especialmente en la presión y lectura del juego. Estoy muy contenta de ver en cada entrenamiento cómo va mejorando. Estoy segura de que alcanzará un gran nivel en pocos años. Tiene un futuro brillante por delante.

Hay mucho talento joven este año en el equipo.

El club está apostando fuerte por ello y está fichando a promesas para el fútbol base. Ves a Jana, Bruna o Pina que vienen de abajo y que son jugadoras de mucha clase. No es que vengan aquí y haya que prepararlas, es que ya suben con mucho nivel. Es increíble que el Barça haya creado a estas jugadoras. Sé que el club estará en lo más alto en los próximos años porque tenemos muy buenas futbolistas en la cantera.

¿Cómo es compartir banda con Pina o Mariona?

Son jugadoras muy inteligentes. Saben cómo moverse, cómo ayudar a las compañeras que tienen cerca. Para mí es importante conocerlas.

¿Son diferentes entre ellas?

Tengo que adaptarme un poco según quién juegue. Cuando llegué aquí tuve claro que tenía que conocer bien cómo es cada compañera en el campo para ayudarlas a ser mejores. Qué hacen, cómo juegan, dónde quieren el balón...

Ambas juegan más por dentro y te dejan todo el carril para ti. ¿Es como te sientes más cómoda?

Sí, es mi rol favorito, la parte ofensiva. Cuando tengo toda la banda, siento que soy extremo. Y en los partidos en los que tenemos más el balón puedo aportar mucho en ataque. Pero en otros en los que lo tenemos menos, como contra el Levante, tengo que jugar más atrás porque tengo que defender más. Pero sí, siento mucha libertad para hacer lo que me gusta, el uno contra uno y los centros cruzados.

Los números hablan por sí solos. Eres la segunda jugadora del equipo con más asistencias este curso.

Pienso que es mi punto fuerte. Cuando eres defensa, es complicado llegar allí para hacer asistencias. Pero me siento muy realizada cuando puedo ayudar así. Tanto si es para defender como para asistir, lo más importante es que pueda tener un impacto en el equipo.

Vuelve la Champions la semana que viene. ¿Llegáis en el mejor momento?

Diría que sí. Hemos estado entrenando muy duro y el partido ante el Levante fue un buen test. Nos vamos a encontrar más partidos como este, contra la Roma o el Madrid, son rivales complicados. También el Valencia, primero, que es un buen equipo. Tenemos que estar preparadas para lo que viene y creo que lo estamos.

Si ganáis contra la Roma, os tocará el Chelsea o el Lyon. ¿Es más difícil este año llegar a la final?

No quiero adelantarme, ahora estamos centradas en la Roma. Pero si nos fijamos en esta edición de la Champions, el nivel es más alto que el año pasado y cada temporada será mejor, porque el fútbol femenino está creciendo. Mira los cuartos de final... Hay equipos 'top' en cada partido. Así que sí, es mucho más difícil y el sorteo también lo fue. Al final, para ser honesta, no importa contra quién juegues, porque todos los equipos son muy buenos.

Decías antes que trabajáis cada día en los detalles. ¿Qué le falta por mejorar, al equipo?

Es difícil decirlo. Creo que tenemos grandes jugadoras. Pero sí que hay algo. Marcamos muchos goles pero creamos muchas más ocasiones, así que te diría la efectividad. Tenemos que marcar más.

A ti se te resiste la Champions... ¿Puede ser este, el año?

Claro, aunque será más difícil. He estado ahí dos veces y es muy jodido. Lo que sentimos el año pasado contra el Lyon... fue muy duro. Tenemos esa espinita. Yo he estado en dos finales y he perdido las dos. Creo que ha llegado el momento de ganar [ríe].

