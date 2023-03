La metamorfosis de Fridolina Rolfö, en primera persona

La internacional sueca del FC Barcelona relata para SPORT cómo ha vivido el proceso de transformación de extremo a lateral "Cuando Jonatan me lo planteó por primera vez, no lo vi claro"

Cuando Fridolina Rolfö llegó al Barça en verano de 2021 su fichaje fue cuestionado por los más críticos. Las azulgranas acababan de ganar la Champions y la sueca venía a una posición, la de extremo izquierdo, bien cubierta por Mariona y Lieke Martens. Y en Alemania, primero en el Bayern y luego en el Wolfsburgo, el estilo de juego al que estaba acostumbrada era muy diferente al que proponía Giráldez.

Sin embargo, su adaptación fue más rápida de lo previsto y, además, en una posición que no es la suya. El técnico vigués la convirtió, en muy pocos meses, en una de las mejores laterales del mundo. Tanto, que para jóvenes promesas de la cantera como Judit Pujols, lateral zurda del filial, es toda una referente. La internacional sueca relata en primera persona, para SPORT, cómo ha sido este proceso.

PRIMERAS VECES

"Cuando me lo planteó por primera vez, no lo vi claro", nos confiesa Rolfö, "mis puntos fuertes eran en ataque y no en defensa. Le dije que no creía que fuese a encajar allí, pero que si era lo que el equipo necesitaba, lo iba a intentar y ya veríamos cómo iba".

Primero la probó contra el Betis. Entró por Crnogorcevic, que estaba jugando de lateral zurda por las bajas de Leila y Falcón. "En pocos partidos ya me puso contra el Arsenal, no estaba preparada", relata entre risas, "pero salió bastante bien".

Fridolina Rolfö, para SPORT | David Ramírez

En los meses siguientes fue alternando ambas posiciones, y fue contra el Real Madrid en Valdebebas, en los cuartos de final de la Champions, cuando se asentó definitivamente en su nueva posición.

VOLVER A EMPEZAR

"Fue como volver a empezar desde cero", recuerda Rolfö, "tuve que aprender e integrar conceptos básicos en defensa, y me ha llevado prácticamente un año adaptarme del todo".

Para ello, ha contado con algo de ayuda: "Hablé con algunas compañeras, sobre todo de la selección, pero quienes más me han ayudado han sido los entrenadores: Pere [Romeu], Rafel [Navarro] y ‘Jona’ [Giráldez]. Hemos estado viendo muchos vídeos para trabajar cómo tenía que moverme o dónde tenía que estar colocada". Sin duda, un gran acierto del cuerpo técnico del Barça y mucho trabajo detrás de ello.