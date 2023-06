Detienen a un hombre por agredir sexualmente a una joven de 18 años en medio de la fiesta del Barça

Durante la celebración de la Champions en la Plaça Sant Jaume, el hombre se masturbó y eyaculó en la espalda de la víctima, según informó la periodista Anna Punsí Se trata de un hombre de 30 años

La celebración de la Champions del Barça el domingo en la Plaça Sant Jaume quedó ensuciada por una agresión sexual. Los Mossos detuvieron un hombre acusado de agredir sexualmente a una joven de 18 años en medio de la fiesta.

Según informó la periodista Anna Punsí, el hombre, de unos 30 años, empezó a masturbarse delante de todo el mundo en medio de la fiesta y acabó eyaculando a la espalda de la víctima, que iba con su madre.

Enmig d’una celebració tan especial com la Champions femenina de futbol també passen successos fastigosos. Just quan havia acabat, ARRO de @mossos ha detingut un noi d’uns 30 anys per masturbar-se i ejacular a l’esquena d’una menor d’edat aprofitant la multitud a Sant Jaume.