Ona Batlle - Athenea, el otro gran duelo del Clásico

Con la baja de Rolfö, la lateral catalana ocupará su posición para medirse a la extremo cántabra en el duelo de su banda En la otra banda se enfrentarán Caroline Graham Hansen y Olga Carmona

Uno de los grandes atractivos de los últimos clásicos era el duelo entre Fridolina Rolfö y Athenea del Castillo. Con la lateral sueca lesionada, Ona Batlle está ocupando su posición a pierna cambiada -en un inicio de curso inmejorable- disputará su primer partido contra el Real Madrid y se enfrentará, en la banda, a su compañera de selección.

Hasta ahora, Rolfö había sido dueña y señora de la banda izquierda, logrando neutralizar, en todos los clásicos, a una Athenea que partía siempre como una de las grandes amenazas del Real Madrid, por su velocidad, su desborde y su capacidad regateadora. Y la '16' azulgrana, extremo de profesión, ha utilizado estos partidos para doctorarse como una de las mejores laterales zurdas del planeta, mejorando en cada partido sus habilidades en defensa.

Una futbolista "a tener en cuenta"

"He jugado varias veces por la izquierda y me siento cómoda y consolidada en esta posición, a pesar de jugar a pierna cambiada", explicaba Ona Batlle en el 'Media Day' previo al Clásico. "Creo que Athenea está en un gran momento ahora, es explosiva, desequilibrante, tiene un buen golpeo y potencia. Tiene cualidades que a cualquier extremo le gustaría tener y es una futbolista a la que hay que tener en cuenta y con la que tendremos que estar muy atentas, pero confío en que nuestras centrales podrán con ella".

En lo que llevamos de temporada, Athenea suma ya cuatro goles y dos asistencias, firmando, así, un inicio de curso con nota. Ona, por su parte, está siendo una de las mejores, sino la mejor, futbolista del Barça hasta el momento, demostrando que, aunque se marchó tras su etapa en el filial azulgrana, estaba hecha para triunfar aquí.

Graham - Carmona, en la otra banda

Por lesión en el primero de Liga en Valdebebas (el 6 de noviembre, 0-4) y en el de la Supercopa (19 de enero, 3-1), Caroline Graham Hansen se perdió dos de los tres Clásicos de la pasada temporada. Y por rotaciones -el partido contra el Real Madrid quedaba en medio de la idea y la vuelta de los cuartos de final de la Champions- arrancó desde el banquillo en el tercero (el 25 de marzo, 1-0), aunque acabó jugando media hora.

"Tengo unas ganas especiales de jugar este Clásico, me jodió no poder estar el año pasado en los dos primeros y no jugar de inicio el tercero en casa", contaba la noruega. Hoy volverá a medirse a Carmona para enfrentarse en el duelo de la otra banda. Una 'Caro' que ha arrancado con buen pie esta temporada -aunque se perdió dos partidos por unas molestias-, convertida en la máxima asistente del equipo hasta ahora y tercera en el ranking histórico de la Champions, con 25, solo por detrás de Alexandra Popp (28) y Dzsenifer Marozsán (29).