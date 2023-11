Un Clásico que vale oro

FC Barcelona y Real Madrid se enfrentan este domingo (12.00h, DAZN) en el Estadi Olímpic de Montjuïc Tres puntos separan a ambos equipos y, de ganar, el conjunto azulgrana ampliaría a seis su ventaja en el liderato

La palabra 'clásico' cuenta con hasta diez acepciones. Un clásico es un clásico porque pertenece a una época artística que lleva el mismo nombre, a un periodo de la historia, a la Grecia o a la Roma antiguas, porque no se aparta de lo tradicional o de las reglas establecidas, o porque es típico o característico. 'Cantando bajo la lluvia' es un Clásico, como 'Hamlet' o el 'Bohemian Rhapsody' de Queen.

En el fútbol femenino, un partido entre el FC Barcelona y el Real Madrid no cumple con ninguna de ellas, pues solo se han enfrentado once veces hasta ahora. Sin embargo, cada vez es más clásico y se vive como tal. Por la rivalidad entre clubes, por el sentimiento de pertenencia de sus aficiones, por la repercusión mediática y por el impacto que tiene en el devenir de la competición. Y es ya el gran partido del año.

EL LIDERATO, EN JUEGO

Barça y Madrid se enfrentan hoy (12.00h, DAZN) en el primer Clásico de la temporada, en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc por primera vez. Un duelo para ampliar o reducir distancias en la clasificación de la Liga F. Tres puntos separan a las azulgranas, líderes, de las blancas, aunque las primeras cuentan con mayor 'goal average'. Este año más que nunca, la frase de 'estos son los partidos que deciden ligas' toma más sentido que nunca.

Los clásicos han dejado de ser una fiesta de goles del Barça sin nada que hacer para el Madrid, aunque hay alguna excepción como el primero de la temporada pasada en Valdebebas (0-4), y el equipo de Jonatan Giráldez sigue partiendo como favorito. Ya desde enero, en las semifinales de la Supercopa, el Madrid es cada vez más competitivo. Ha fichado a jugadoras de clase mundial -como Signe Bruun-, jóvenes promesas -como Linda Caicedo- o jugadoras destacadas de la Liga F -como Oihane Hernández-. Y otras como Olga Carmona o Athenea del Castillo han dado un paso adelante desde el Mundial.

ALINEACIONES PROBABLES

UN GRAN MOMENTO

Ambos equipos llegan en sus respectivos mejores momentos del curso hasta ahora. Las de Toril, con ese extra de ganas y motivación tras rascar un punto en su estreno europeo contra el Chelsea, un partido, eso sí, marcado por la polémica arbitral, que decantó la balanza a su favor. En Liga, solo se han dejado puntos contra el Levante, el 22 de octubre, en una derrota por la mínima (1-2) en casa.

La fragilidad defensiva fue uno de sus puntos más débiles en septiembre y octubre, pero poco a poco se ha ido consolidando el bloque en la zaga. Y los goles de Bruun han logrado maquillar la ausencia de Caroline Weir, con una reciente rotura del ligamento cruzado anterior, que fue la mejor del Madrid -y determinante para conseguir el segundo puesto y la clasificación para Europa- la pasada temporada.

El Barça, por su parte, ha logrado convertir su clásica asignatura pendiente en una de sus grandes bazas. Si bien en septiembre el número de goles anotados era mucho menor que el de ocasiones generadas, desde la goleada ante el Granada (6-1) en el Johan Cruyff esta diferencia ha ido disminuyendo, con un 8-0 al Sevilla, un 0-6 al Villarreal y un 5-0 al Benfica. Una Salma Paralluelo que está de dulce, una Mariona Caldentey que está en su mejor momento y una Ona Batlle que disputará su primer Clásico y cuyo inicio de curso en su regreso al Barça está resultando sobresaliente.

"Es un partido atractivo y difícil", analizaba Jonatan Giráldez para los medios del club tras el último entrenamiento de ayer, "pero vamos con la intención de ganar. Las veces que jugamos en el Spotify Camp Nou fueron de las mejores experiencias que hemos vivido, y ahora tenemos la oportunidad de jugar en el Estadi Olímpic, donde juega el primer equipo masculino. Habrá mucha gente y será un día muy especial para todos y todas las aficionadas que puedan venir a vernos, para jugadoras y para el 'staff'. Queremos estar a la altura del partido y del escenario, sabemos que hay tres puntos de oro en juego y que, si ganamos, nos podemos poner a seis". Palabra de míster.

ONCE DE ONCE

Once veces se han enfrentado Barça y Madrid desde que este último tiene equipo femenino -sin contar los dos partidos contra el Tacón cuando el club blanco ya lo había absorbido, pero todavía no le había puesto su nombre- y los once han sido para las azulgranas. Seis en Liga, dos en la Supercopa de España, uno en la Copa de la Reina y dos en la Champions.

Y el balance de goles es significativo, con 37 para el Barça y solo 6 para el Madrid. La mayor goleada fue en el clásico liguero de la temporada 2021-2022, un 5-0 con el que las de Jonatan Giráldez se proclamaron, a 13 de marzo, campeonas de la Liga. Y el más igualado fue hace justo diez meses, el 19 de enero de este mismo año, en las semifinales de la Supercopa. Un Barça que jugó prácticamente toda la segunda parte con una menos y logró aguantar un 1-1 para forzar la prórroga. Mariona, de penalti, y Salma dieron la victoria, una vez más, a las culés.