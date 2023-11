Mapi León: "Queremos ser las mejores siempre"

La central del FC Barcelona habló en la rueda de prensa previa del estreno del equipo en la Champions contra el Benfica "Ojalá repetirlo, pero primero, el partido de mañana"

Mapi León habló en la rueda de prensa previa del FC Barcelona - Benfica de este martes (21.00h), el estreno del equipo en esta nueva edición de la Champions.

Hambre de Champions

"Por fin, es una competeición que deseamos y esperamos con ganas, es muy complicado lo que se ha hecho estos años y es el resultado de que se está haciendo bien. Ojalá repetirlo, pero primero, el partido de mañana".

"El equipo siempre tiene muchas ganas y hambre de competir y de ganar. La realidad es que da igual la competición que sea, pero la Champions tiene un plus. El ganar no es cuestión de confianza, el hecho de llegar a las finales ya te dice que lo estas haciendo bien, y luego son detalles".

Objetivo... ¿repetirlo?

"Trabajamos para ser mejores cada día, a veces se dan o no los resultados, hay días que estás más o menos fina, pero el resultado es este. Queremos ser las mejores siempre y trabajamos para esto".

"Es verdad que cuando juegas la primera final contra el Lyon no tenías nada que perder, era el grande y tu el pequeño. Ahora no me siento así, no tengo la sensación de que seamos el grande, igual es curioso, hay muy buenos equipos y cuando juegas contra equipos tan buenos no estás pensando 'soy mejor que ellas, debería ganar'. Pienso en hacer lo que hacemos cada día, lo que hemos entrenado. Mi mentalidad es salir, disfrutar y hacer lo que hago cada día, si me centro en esto no se cruzan en mi mente estos comentarios, porque no me ayudaría".

"Al revés, después de ganar, la ambición es mayor. Cuando ganas y piensas 'ahora somos nosotras el equipo a batir', esto te da una mayor motivacion, voy a demostrar que no ha sido una casualidad, que he trabajado para estar aqui y que me lo merezco".

Calendario, Alexia y momento personal

"Yo no pienso en que tenemos dos partidos a la semana, pienso en prepararme lo mejor posible para cada uno. Y es verdad que el siguiente es un Clásico. Un partido más, pero no deja de ser un Clásico. Y si tenemos partidos cada tres días, a mí me encanta competir, lo prefiero, aunque no hace falta que sea cada semana".

"Conociendo a Alexia, para ella quitarse la espinita era volver a jugar, volver a sentirse futbolista. No sé lo que es esta lesión y ojalá no lo sepa nunca, pero supongo que es muy complicado sobre todo por el nivel en el que estaba. Que intente dar su mejor versión y nosotras estamos aquí para lo que necesite, como cualquier compañera. Es Alexia y no dudaba de que llegaría aquí".

"[Mapi es la futbolista con más secuencias de ataque en la Liga] Maravilloso, ¿no? A parte de defender, si puedo ayudar a atacar, genial. No tenía ni idea, no sé como se valoran estos datos, pero todo lo que sea ayudar... En el estilo Barça sé que las centrales tenemos una responsabilidad a la hora de sacar el balón, así que me alegro".