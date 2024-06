Mapi León: "Te das cuenta de que la vida sigue y que el equipo gana"

La fiesta de fin de curso en el Johan Cruyff no fue especial solo por las despedidas de Mariona, Paños y Giráldez sino porque también volvió Mapi León a los terrenos de juego doscientos días -clavados- después. La central azulgrana, que se rompió el menisco el 8 de diciembre y tuvo que ser intervenida de la rodilla, no se vestía de corto desde el 22 de noviembre, en el partido de Champions contra el Eintracht.

Aunque recibió el alta en Bilbao y estuvo en el banquillo en la final de la Champions, no reapareció hasta el pasado domingo, ante el Betis. Entró por Brugts, que estaba jugando de lateral en la izquierda, para jugar media hora. De hecho, a punto estuvo de marcar con un zurdazo desde fuera del área que acabó atrapando casi en la línea, imperial, Vizoso.

Al término del envite, Mapi contó a los medios presentes cómo había vivido todo este proceso desde que se rompió hasta que pudo volver a jugar. "Hoy juegas y es cómo: bueno, ha pasado el tiempo que tenía que pasar, porque eran seis meses, ha vuelto y ya está, todo el mundo tan contento. Pero no, hay muchísimo trabajo que no se ve y es una sensación extraña. Ya desde que pasas de hacer los entrenamientos sola a hacerlo con el grupo hay muchos estímulos y vas mirando la rodilla para ver que sigue bien. Pero poco a poco, muy contenta".

La soledad de la lesionada

"Es, te diría, muy interesante. Hay muchos pensamientos. Claro, te das cuenta de que la vida sigue, que el equipo gana y que si estuvieras más tiempo en la oscuridad y en la cueva seguramente la gente no lo notaría", confesaba con una sinceridad absoluta. "Y es alucinante. Yo esto lo analicé, también pasó con lesiones largas, con Alexia... Son lesiones que van pasando desapercibidas porque el equipo continúa ganando".

Añadía, la aragonesa, que "yo he estado súper focalizada en mi lesión e incluso te alejas un poco del equipo, porque no estás en la dinámica. Es que somos trapitos cuando salimos del hospital, no puedes prepararte un café e irte al sofá". Y que "con todo el jaleo que había, que estaba todo bastante movido, me ha servido un poco para alejarme, para respirar, para pasar más tiempo con mis padres, que normalmente no estoy mucho con ellos. Me los traje, los obligué a venir [risas], les dije '¡os necesito, ayuda! Y han estado mucho conmigo. Vives otras cosas".

Feliz por el equipo

A pesar de que ha estado algo alejada por la dinámica de una lesionada, Mapi siempre ha estado con el equipo, especialmente en los momentos más importantes, con su banderita. "Súper contenta porque el equipo no me ha echado de menos, que es lo que queremos, por eso somos un equipo".

"Es que no se ha notado mi baja en ningún momento", insistió. "Creo que Ingrid [Engen], en este caso, se ha adaptado muy bien. No era fácil por el rol que yo tengo en este equipo, siendo zurda, también por el protagonismo que tengo a la hora de sacar el balón. No era nada fácil y se ha entendido perfectamente con Irene [Paredes], muy buena temporada de las dos"